Метро на Виноградарь можно не ждать? Киевский метрополитен разорвал договор на строительство

Зеленую ветку метрополитена достраивают уже почти 4 года

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" расторгло договор с АО "Киевметрострой" на строительство Сырецко-Печерской линии в сторону жилого массива Виноградарь. Причиной этого стали срывы сроков проведения строительных работ.

Известно, что подрядчику был перечислен аванс в размере 4 миллиардов гривен, который "Киевметрострой" обязан будет вернуть на счет столичного метрополитена. Об этом сообщается на странице закупки на сайте Prozorro.

Так, договор между КП "Киевский метрополитен" и АО "Киевметрострой" был подписан в ноябре 2018 года, а заканчивается он 24 января 2024 года. Заказчик успел уплатить АО "Киевметрострой" 4 миллиарда гривен аванса, которые после окончания судебных тяжб, должны быть возвращены на бюджетный счет метрополитена.

В пояснительной записке отмечается, что "Киевский метрополитен" отказывается от своих обязательств по части выполнения строительных работ на Сырецко-Печерской линии в сторону жилого массива Виноградарь, о чем было сообщено подрядчику.

"Условиями п. 4.2.6. договора определено право заказчика отказаться от этого договора и требовать возмещения убытков, если подрядчик своевременно не начал работы или выполняет их настолько медленно, что окончание их в срок, определенный этим договором, становится невозможным.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 615 Гражданского кодекса Украины, п. 4.2.6 договора и постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда от 09.11.2023 по делу №910/13227/22 КП "Киевский метрополитен" отказывается от обязательств в части выполнения строительных работ по договору № 744-ДБМ-18 от 20.11.2018, о чем сообщено подрядчику", — говорится в обосновании.

Текст обоснования

Как сообщалось ранее, 14 декабря Киевсовет принял бюджет столицы на 2024 год, в котором отдельной статьей на строительство метро в направлении Виноградаря предусматривается выделение еще более 320 млн гривен.

Напомним, строительство метро в направлении Виноградаря стартовало еще в марте 2019 года. Тогда метростроевцы начали прокладывать первую очередь: две пусковые станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды". Это участок протяженностью 3,7 километра от станции "Сырец", часть которого лежит на глубине 40 метров. При этом часть перегона должна проходить в оползневой местности с многочисленными грунтовыми водами и под рекой Сырец.

Тогда общая сметная стоимость первой очереди выросла до 6,3 млрд. гривен. Две станции планировали сдать в эксплуатацию в конце 2021 года. Впрочем, в сентябре 2021-го срок сдачи проекта перенесли сначала на 2023-й, а теперь же запуск двух станций официально смещен уже на 2024 год.

При этом в конце сентября этого года правоохранители провели обыски в офисах "Киевметростроя", экспертного учреждения и подрядных организаций по подозрению в растрате средств на строительстве метро на Виноградарь. Как уточняли в прокуратуре Киева, тогда по результатам обысков правоохранители изъяли документацию по строительству метрополитена на указанном участке, а сейчас продолжается ее исследование.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что строительство метро на Виноградарь окончательно остановилось. В Киеве строительство метро на жилмассив Виноградарь окончательно остановилось, никаких активных работ по прокладке тоннелей и обустройству перегона на участке от станции метро "Сырец" не ведут.