Закрытие станции метро "Демиевская": об угрозе чиновники знали заранее
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Проблемы в киевском метрополитене накапливались годома
О существовании проблем в тоннеле аварийного перегона между станциями столичного метро "Лыбедская" — "Демиевская", которые были экстренно закрыты на ремонт из-за внезапного подтопления, знали в КГГА. Чиновники предварительно решили усилить тоннель изнутри без закрытия движения и установить там маяки.
Об этом сообщил в интервью "Экономической правде" первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. По его словам, решение о закрытии шести станций метро на "синей" ветке пришлось принимать в экстренном порядке. Чиновник также отметил, что решение принимали по рекомендациям профильного научно-исследовательского института и это не так просто "как-то может подумать".
Так, за четыре дня до закрытия перегона между станциями столичного метро "Лыбедская" — "Демиевская" первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник знал о проблемах и потенциальных угрозах на этих станциях.
"Была угроза, было понятно, что есть проблема. Мы предварительно решили усиливать тоннель внутри без закрытия движения, установить маяки. К сожалению, в пятницу (12 декабря) пришлось принимать экстренные решения.
Смотрите: шла ежедневная работа. Когда вместе с водой пошел песок, всем стало понятно, что есть проблемы. Вода не является проблемой для метро, там стоят отводные насосы для откачки, а песок — это уже абразивные вещи. Во время движения поезда идет вибрация, песок начинает разрушать непосредственно тоннель.
По рекомендациям профильного научно-исследовательского института приняли решение о закрытии. Не такое простое решение, как кто-то думает, на самом деле", — отметил Поворозник.
По его словам, за три дня стало понятно, что аварийный участок надо будет закрывать. При этом рассматривалось два варианта решения проблемы.
"Рассматривали два решения. Первое — закрывать. Второе — не закрывать, усилить тоннель внутри и перейти, грубо говоря, в плановый режим", — добавил чиновник.
Следует отметить, что Поворозник настаивает на том, что проблемы на станции появились задолго до избрания Кличко — во время закладки тоннеля, потому что здесь 20 метров были "сделаны вручную":
"Оно же каждый день эксплуатируется. Это как двери — тринадцать лет они открывались, а в один день выходишь, бац — и ручка отпала… Если вина будет доказана, будут приниматься соответствующие кадровые решения. Как в отношении руководителя метрополитена, так и в отношении руководителя департамента", — подчеркнул первый заместитель председателя КГГА.
Напомним, что 8 декабря шесть станций метро на "синей ветке" в украинской столице оказались закрытыми из-за подтопления и из-за этого в городе образовался настоящий транспортный коллапс.
После этого метрополитен запустил челночное движение поездов в направлении "Теремков" и обратно, а полиция пришла в КП "Киевский метрополитен" и КГГА с обысками в рамках расследования обстоятельств аварии в шахте метро.
По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности.
За это время специалисты планируют провести необходимые обследования и выполнить неотложные меры по стабилизации конструкций и соответствующие восстановительные работы.
Затем появилась информация о том, что в Киеве на аварийном участке подземки начали устанавливать подпорки. Они должны будут поддерживать своды тоннеля и не дадут ему обвалиться.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве грунт над метро "Демиевская" начал стремительно проседать, но в КГГА поспешили успокоить людей (видео). Так, над тоннелем столичной станции метро "Демеевская" на асфальте появились новые трещины, а грунт значительно просел и продолжил проваливаться.
Также в местах самых глубоких провалов грунта над тоннелем станции метро "Демиевская" специалисты пробурили скважины. Здесь начали проводить геологические исследования, результаты которых помогут оценить масштабы происшествия.
Кроме этого, стало известно о том, что в Киеве на синей ветке метро могут частично закрыть движение еще на двух станциях. Так, на участке между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" активно проседают тоннели и движение по ним, возможно, придется частично перекрыть на время ремонтных работ, которые планируется начать летом 2024 года.