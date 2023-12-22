В Киеве на аварийном участке подземки начали устанавливать подпорки: как это выглядит

Ситуация в тоннеле оказалась плачевной

В тоннеле аварийного перегона между станциями столичного метро "Лыбедская" — "Демиевская", которые были экстренно закрыты на ремонт из-за внезапного подтопления, начали устанавливать временные подпорки. Данные конструкции призваны поддерживать своды тоннеля и предотвратить его возможное обрушение.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале киевовед Кирилл Степанец. Когда именно стартовали работы по установке подпорок — не уточняется.

Известно, что на проблемном участке в тоннеле метро между станциями "Демиевская" и "Лыбедская" специалисты монтируют специальные металлические конструкции, которые будут выполнять роль подпорок. Они должны будут поддерживать своды тоннеля и не дадут ему обвалиться.

Насколько действенным окажется данный способ — остается лишь догадываться. Однако Кирилл Степанец усомнился в том, что такие подпорки действительно помогут предотвратить дальнейшее разрушение перегонного тоннеля.

На аварийном участке устанавливают подпорки

Напомним, что 8 декабря шесть станций метро на "синей ветке" в украинской столице оказались закрытыми из-за подтопления и из-за этого в городе образовался настоящий транспортный коллапс.

После этого метрополитен запустил челночное движение поездов в направлении "Теремков" и обратно, а полиция пришла в КП "Киевский метрополитен" и КГГА с обысками в рамках расследования обстоятельств аварии в шахте метро.

По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности.

За это время специалисты планируют провести необходимые обследования и выполнить неотложные меры по стабилизации конструкций и соответствующие восстановительные работы.

В столице закрыли шесть станций метро на "синей" ветке

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве грунт над метро "Демиевская" начал стремительно проседать, но в КГГА поспешили успокоить людей (видео). Так, над тоннелем столичной станции метро "Демеевская" на асфальте появились новые трещины, а грунт значительно просел и продолжил проваливаться.

Также в местах самых глубоких провалов грунта над тоннелем станции метро "Демиевская" специалисты пробурили скважины. Здесь начали проводить геологические исследования, результаты которых помогут оценить масштабы происшествия.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что диггер назвал настоящую проблему "Лыбедской" и главную причину потопов в метро Киева. В Киеве тема вероятной остановки метрополитена из-за угрозы новых подтоплений или ремонтов продолжает беспокоить горожан. На фоне панических настроений в соцсетях и сообщений о "потопах" на разных станциях городские власти традиционно успокаивают общественность, уверяя, что все под контролем. Сергей Могилин оценил "Телеграфу", может ли ситуация на "синей" ветке повториться на других линиях подземки.