У Києві на аварійній ділянці підземки почали встановлювати підпірки: як це виглядає

Ситуація в тунелі виявилася плачевною

У тунелі аварійного перегону між станціями столичного метро "Либідська" — "Деміївська", які були екстрено закриті на ремонт через раптове підтоплення, почали встановлювати тимчасові підпірки. Дані конструкції покликані підтримувати склепіння тунелю та запобігти його можливому обвалу.

Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі києвознавець Кирило Степанець. Коли саме стартували роботи зі встановлення підпірок — не уточнюється.

Наразі відомо, що на проблемній ділянці в тунелі метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" фахівці монтують спеціальні металеві конструкції, які виконуватимуть роль підпірок. Вони повинні будуть підтримувати склепіння тунелю та не дадуть йому обвалитися.

Наскільки дієвим виявиться цей спосіб – залишається лише здогадуватись. Проте Кирило Степанець засумнівався в тому, що такі підпірки справді допоможуть запобігти подальшій руйнації перегонного тунелю.

На аварійній ділянці встановлюють підпірки

Нагадаємо, що 8 грудня шість станцій метро на "синій гілці" в українській столиці виявилися закритими через підтоплення і у місті утворився справжній транспортний колапс.

Після цього метрополітен запустив човниковий рух поїздів у напрямку "Теремків" і назад, а поліція прийшла до КП "Київський метрополітен" та КМДА з обшуками у рамках розслідування обставин аварії у шахті метро.

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців та проводитимуться на поверхні.

За цей час фахівці планують провести необхідні обстеження та виконати невідкладні заходи щодо стабілізації конструкцій та відповідні відновлювальні роботи.

У столиці закрили шість станцій метро на "синій" гілці

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві ґрунт над метро "Деміївська" почав стрімко просідати, але в КМДА поспішили заспокоїти людей (відео). Так, над тунелем столичної станції метро "Деміївська" на асфальті з’явилися нові тріщини, а ґрунт значно просів і продовжив провалюватися.

Також у місцях найглибших провалів ґрунту над тунелем станції метро "Деміївська" фахівці пробурили свердловини. Тут розпочали проводити геологічні дослідження, результати яких допоможуть оцінити масштаби події.

Також "Телеграф" розповідав про те, що дігер назвав справжню проблему "Либідської" та головну причину потопів у метро Києва. У Києві тема ймовірної зупинки метрополітену через загрозу нових підтоплень чи ремонтів продовжує турбувати городян. На тлі панічних настроїв у соцмережах та повідомлень про "потопи" на різних станціях міська влада традиційно заспокоює громадськість, запевняючи, що все під контролем. Сергій Могилін оцінив "Телеграфу", чи може ситуація на "синій" гілці повторитися на інших лініях підземки.