Закриття станції метро "Деміївська": про загрозу чиновники знали заздалегідь

Проблеми в київському метрополітені накопичувалися роком

Про існування проблем у тунелі аварійного перегону між станціями столичного метро "Либідська" — "Деміївська", які були екстрено закриті на ремонт через раптове підтоплення, знали у КМДА. Чиновники попередньо вирішили посилити тунель зсередини без закриття руху та встановити там маяки.

Про це повідомив в інтерв’ю "Економічній правді" перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. За його словами, рішення про закриття шести станцій метро на "синій" гілці довелося приймати в екстреному порядку. Чиновник також зазначив, що рішення ухвалювали за реко мендаціями профільного науково-дослідного інституту, і це не так просто "як хтось може подумати".

Так, за чотири дні до закриття перегону між станціями столичного метро "Либідська" — "Деміївська" перший заступник голови КМДА Микола Поворозник знав про проблеми та потенційні загрози на цій ділянці.

"Була загроза, було зрозуміло, що є проблема. Ми попередньо вирішили підсилювати тунель всередині без закриття руху, встановити маяки. На жаль, у п'ятницю (12 грудня) довелося ухвалювати екстрені рішення.

Дивіться: йшла щоденна робота. Коли разом з водою пішов пісок, усім стало зрозуміло, що є негаразди. Вода не є проблемою для метро, там стоять відвідні насоси для відкачки, а пісок – це вже абразивні речі. Під час руху потяга йде вібрація, пісок починає руйнувати безпосередньо тунель.

За рекомендаціями профільного науково-дослідного інституту ухвалили рішення про закриття. Не таке просте рішення, як хтось думає, насправді", — зазначив Поворозник.

За його словами, за три дні стало зрозуміло, що аварійну ділянку треба буде закривати. При цьому розглядолося два варіанти вирішення проблеми.

"Розглядали два рішення. Перше – закривати. Друге – не закривати, підсилити тунель всередині і перейти, грубо говорячи, у плановий режим", — додав чиновник.

Слід зазначити, що Поворозник наполягає на тому, що проблеми на станції з'явилися задовго до обрання Кличка – під час закладання тонелю, бо тут 20 метрів були "зроблені вручну":

"Воно ж кожен день експлуатується. Це як двері – тринадцять років вони відчинялися, а в один день виходиш, бац – і ручка відпала… Якщо вина буде доведена, будуть ухвалюватися відповідні кадрові рішення. Як щодо керівника метрополітену, так і щодо керівника департаменту", — підкреслив перший заступник голови КМДА.

У столиці раніше закрили шість станцій метро на "синій" гілці

Нагадаємо, що 8 грудня шість станцій метро на "синій гілці" в українській столиці виявилися закритими через підтоплення і через це у місті утворився справжній транспортний колапс.

Після цього метрополітен запустив човниковий рух поїздів у напрямку "Теремків" і назад, а поліція прийшла до КП "Київський метрополітен" та КМДА з обшуками у рамках розслідування обставин аварії у шахті метро.

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців та проводитимуться на поверхні.

За цей час фахівці планують провести необхідні обстеження та виконати невідкладні заходи щодо стабілізації конструкцій та відповідні відновлювальні роботи.

Потім з’явилася інформація про те, що у Києві на аварійній ділянці підземки почали встановлювати підпори. Вони повинні будуть підтримувати склепіння тунелю і не дадуть йому обвалитися.

На аварійній ділянці встановлюють підпірки

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві ґрунт над метро "Деміївська" почав стрімко просідати, але в КМДА поспішили заспокоїти людей (відео). Так, над тунелем столичної станції метро "Деміївська" на асфальті з’явилися нові тріщини, а ґрунт значно просів і продовжив провалюватися.

Також у місцях найглибших провалів ґрунту над тунелем станції метро "Деміївська" фахівці пробурили свердловини. Тут розпочали проводити геологічні дослідження, результати яких допоможуть оцінити масштаби події.

Крім цього, стало відомо про те, що у Києві на синій гілці метро можуть частково закрити рух ще на двох станціях. Так, на ділянці між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка" активно просідають тунелі та рух ними, можливо, доведеться частково перекрити на час ремонтних робіт, які планується розпочати влітку 2024 року.