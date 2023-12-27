Ремонт тунелю метро біля станції "Деміївська": у Кличка озвучили найгірший сценарій

Ситуація в тунелі виявилася плачевною

Для відновлення руху на ділянці між станціями столичного метро "Либідська" та "Деміївська", яку закрили через виникнення тріщин та підтоплення, потрібно буде побудувати нову ділянку тунелю. Її довжина може складати до 20 метрів.

Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, пише "Економічна правда". Він підкреслив, що точний спосіб реконструкції ділянки тунелю стане відомий після досліджень фахівців, але "по суті, це буде будівництво нових шістнадцяти чи скільки там метрів".

Заступник Віталія Кличка також припустив, що існує маленька ймовірність перенесення трасування метро. За його словами, це передбачатиме будівництво нової ділянки тунелю в іншому місці.

"Дуже хочеться, щоб такого сценарію не було. Дуже хочеться, щоб фахівці оцінили ризики і дали варіанти рішення на тому місці, де воно є. Чесно кажучи, один відсоток такої ймовірності є", – заявив Поворозник, зазначивши, що всі роботи вдасться виконати за обіцяні 6 місяців чи "трохи швидше".

Нагадаємо, в прогінному тунелі між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка" спостерігається аварійна ситуація. Тут міська влада готується провести ремонтні роботи.