Укр

На Борщаговке в Киеве прорвало канализацию, улицы затопило: в сети появились фото, видео и мемы (обновлено)

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Автор
То, что плывет по улицам – это не вода Новость обновлена 08 января 2024, 02:02
То, что плывет по улицам – это не вода. Фото Социальные сети

Причина чрезвычайной ситуации пока неизвестна

В Киеве на Борщаговке произошел прорыв канализации. Местные жители пишут, что прорвало коммуникации по улице Жюля Верна, улицу полностью затопило нечистотами.

Об этом сообщает ряд местных каналов в Telegram. Также появились многочисленные фото и видео, где видно, что припаркованные на обочине автомобили уже хорошенько залило содержимым канализации.

Также местные жители уточняют, что речь идет не о воде, а именно о выливающихся из канализации наружу фекалиях. Проблема усугубляется тем, что на 8 января в Киеве обещали -13 градусов, то есть оно все еще и замерзнет. И это уже не говоря об ужасной вони.

Впрочем, украинцы отреагировали на чрезвычайную ситуацию, как всегда – мемами. Они уже в большом количестве заполонили социальные сети.

Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети
Социальные сети

В Киевской городской военной администрации уже дали официальный комментарий по ситуации. Там утверждают, что произошла утечка холодной воды и просят средства массовой информации не распространять "ложные данные".

"Повреждение сети холодного водоснабжения с утечкой воды на проезжую часть произошло на бульваре Жюля Верна. Заявка о повреждении поступила в диспетчерскую Киевводоканал 7 января в 22:55. На место выехала аварийная бригада, которая перекрыла воду и локализовала утечку. Сейчас на месте работают специалисты Киевавтодора, чтобы ликвидировать подтопление и загрязнение проезжей части и дать возможность аварийной бригаде Киевводоканала приступить к ремонту водопровода. Учитывая аварийную ситуацию и сложные погодные условия, дорожники осуществляют дополнительную обработку улицы, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта", – сказано в сообщении.

Напомним, в пролетном тоннеле между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" наблюдается аварийная ситуация. Здесь городские власти готовятся провести ремонтные работы.

Для возобновления движения на участке между станциями столичного метро "Лыбидская" и "Демеевская", который закрыли из-за возникновения трещин и подтопления, нужно будет построить новый участок тоннеля. Его длина может составлять до 20 метров.

Теги:
#Киев #Канализация #Святошинский район