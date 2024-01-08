На Борщаговке в Киеве прорвало канализацию, улицы затопило: в сети появились фото, видео и мемы (обновлено)

Причина чрезвычайной ситуации пока неизвестна

В Киеве на Борщаговке произошел прорыв канализации. Местные жители пишут, что прорвало коммуникации по улице Жюля Верна, улицу полностью затопило нечистотами.

Об этом сообщает ряд местных каналов в Telegram. Также появились многочисленные фото и видео, где видно, что припаркованные на обочине автомобили уже хорошенько залило содержимым канализации.

Также местные жители уточняют, что речь идет не о воде, а именно о выливающихся из канализации наружу фекалиях. Проблема усугубляется тем, что на 8 января в Киеве обещали -13 градусов, то есть оно все еще и замерзнет. И это уже не говоря об ужасной вони.

Впрочем, украинцы отреагировали на чрезвычайную ситуацию, как всегда – мемами. Они уже в большом количестве заполонили социальные сети.

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В Киевской городской военной администрации уже дали официальный комментарий по ситуации. Там утверждают, что произошла утечка холодной воды и просят средства массовой информации не распространять "ложные данные".

"Повреждение сети холодного водоснабжения с утечкой воды на проезжую часть произошло на бульваре Жюля Верна. Заявка о повреждении поступила в диспетчерскую Киевводоканал 7 января в 22:55. На место выехала аварийная бригада, которая перекрыла воду и локализовала утечку. Сейчас на месте работают специалисты Киевавтодора, чтобы ликвидировать подтопление и загрязнение проезжей части и дать возможность аварийной бригаде Киевводоканала приступить к ремонту водопровода. Учитывая аварийную ситуацию и сложные погодные условия, дорожники осуществляют дополнительную обработку улицы, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта", – сказано в сообщении.

Напомним, в пролетном тоннеле между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" наблюдается аварийная ситуация. Здесь городские власти готовятся провести ремонтные работы.

Для возобновления движения на участке между станциями столичного метро "Лыбидская" и "Демеевская", который закрыли из-за возникновения трещин и подтопления, нужно будет построить новый участок тоннеля. Его длина может составлять до 20 метров.