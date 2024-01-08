На Борщагівці у Києві прорвало каналізацію, вулиці затопило: в мережі з'явилися фото, відео та меми (оновлено)

Причина надзвичайної ситуації поки що невідома

У Києві на Борщагівці стався прорив каналізації. Місцеві мешканці пишуть, що прорвало комунікації на вулиці Жуля Верна, вулицю повністю затопило нечистотами.

Про це повідомляє низка місцевих каналів у Telegram. Також з'явилися численні фото та відео, де видно, що припарковані на узбіччі автомобілі вже добре залило вмістом каналізації.

Також місцеві мешканці уточнюють, що мова йде не про воду, а саме про фекалії, які виливаються з каналізації назовні. Проблема погіршується тим, що на 8 січня у Києві обіцяли -13 градусів, тобто воно все ще й замерзне. І це вже не кажучи про жахливий сморід.

Втім, українці відреагували на надзвичайну ситуацію, як завжди – мемами. Вони вже у великій кількості заполонили соціальні мережі.

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У Київській міській військовій адміністрації вже дали офіційний коментар щодо ситуації. Там стверджують, що стався витік холодної води та просять засоби масової інформації не поширювати "неправдиві дані".

"Пошкодження мережі холодного водопостачання з витоком води на проїжджу частину сталося на бульварі Жуля Верна. Заявка про пошкодження надійшла до диспетчерської Київводоканалу 7 січня о 22:55. На місце виїхала аварійна бригада, яка перекрила воду і локалізувала витік. Без води залишилися 2 житлові будинки. Зараз на місці працюють фахівці Київавтодору, щоб ліквідувати підтоплення та забруднення проїжджої частини і дати можливість аварійній бригаді Київводоканалу приступити до ремонту водопроводу. Враховуючи аварійну ситуацію та складні погодні умови дорожники здійснюють додаткову обробку вулиці, щоб забезпечити безпечний рух транспорту", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в прогінному тунелі між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка" спостерігається аварійна ситуація. Тут міська влада готується провести ремонтні роботи.

Для відновлення руху на ділянці між станціями столичного метро "Либідська" та "Деміївська", яку закрили через виникнення тріщин та підтоплення, потрібно буде побудувати нову ділянку тунелю. Її довжина може складати до 20 метрів.