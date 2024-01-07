На Одещині через негоду ускладнено проїзд: на трасі Київ-Одеса та інших дорогах великі затори (відео, мапа)

На одній ділянці дороги автомобілі не рухалися кілька годин

В Україні сильно погіршилися погодні умови. У результаті цього у деяких регіонах виникли ускладнення на дорогах.

Так, на трасі E-95 Одеса – Київ в Одеській області через дощ та туман утворилися затори. Відео з ситуацією на цій дорозі опублікували користувачі соцмереж.

Крім того, на трасі М-15 Одеса – Рені також було ускладнено рух через негоду. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, біля селища Маяки на Одещині автомобілі стояли на одному місці близько 3 годин.

Маяки на мапі

Своєю чергою Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області попередила водіїв про можливе ускладнення ситуації на дорогах. Там зазначили, що підрядні організації виконують превентивні роботи з обробки дорожнього покриття протиожеледними матеріалами для забезпечення проїзду.

Також повідомляється, що з півночі Одещини на всю область заходить циклон. Температура повітря в регіоні продовжує понижуватися.

Водночас у службі підкреслили, що покриття доріг мокре, проте проїзд забезпечено. Прогнозується, що несприятливі погодні умови зберігатимуться впродовж 7 та 8 січня.

"Учасники дорожнього руху, просимо Вас враховувати погодні умови та бути особливо уважними за кермом. Дотримуйтесь Правил дорожнього руху: не перевищуйте швидкість, користуйтесь пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції під час руху. Надавайте пріоритет у русі снігоприбиральній техніці", — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у найближчі кілька днів погода у Києві не принесе сюрпризів у вигляді опадів. Проте мешканцям столиці варто готуватись до похолодання.