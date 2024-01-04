Автомобільний колапс, моторошний холод і смерть: на Європу обрушилися сильні морози

Погода принесла неприємний сюрприз одразу кільком європейським країнам

На початку січня в Європі зафіксовано сильні морози, а у деяких країнах почались сніжні бурі, що призвело до транспортного колапсу у Швеції, смертей у Фінляндії. Страждає також материк і від наводнення: у Франції через повінь понад 10 тисяч сімей залишилися без електрики через сильний дощ.

Дві сотні французів довелося евакуювати, а щоб упоратися з наслідками негоди на допомогу приїхало підкріплення з Чехії, Нідерландів та Словаччини. Про це повідомляє The Guardian.

Дві жертви лавини у Фінляндії

Поїздка на лижах до Лапландії стала останньою для жінки та її 12-річного сина. Лавина накрила їх і вони не змогли вибратися. Жінка 2 січня встигла повідомити про погані погодні умови та викликати допомогу.

Врятувати їх не вдалося, хоча рятувальна операція розпочалася протягом двох годин після виклику. Тіло жінки знайшли ще у вівторок, а її дитину виявили лише вранці у четвер.

Автомобільний колапс у Швеції

Новий рік для мешканців цієї країни розпочався із міцних морозів до -43 градусів. На півдні Швеції стався автомобільний колапс. За даними на ранок 4 січня, у пробці застрягли понад 1000 автомобілів. Вони простояли всю ніч через буран (снігову хуртовину в степу). Деякі транспортні засоби довелося звільняти вручну від снігу.

Понад 1000 автомобілів застрягли через буран у Швеції

Інцидент стався на дорозі E22 між Хербю та Крістіанстадом. За попередніми даними, вона буде відкрита для руху лише у п’ятницю.

Деяким автомобілістам довелося ночувати у дорозі

У країнах Скандинавії оголосили попередження

У Швеції, Данії та Норвегії через негоду закрилися школи. Роботу громадського транспорту було порушено, він приходить із запізненнями.

Автомобілістів просять утриматися від необов’язкових поїздок щонайменше до кінця тижня. У норвезькій автомобільній федерації (NAF) попередили власників електромобілів про те, що їхні транспортні засоби можуть втратити до 36% ходу за температури від 0 до -10 градусів.

У Великій Британії бушував шторм "Хенк"

У вівторок на південному заході Великобританії почався шторм, швидкість якого, за повідомленнями ВПС, складала 110 км/год. Негода призвела до масових відключень електроенергії та порушень руху на дорозі. За даними VOA, на ранок 3 січня понад 10 тисяч будинків залишилися без світла.

На заході Англії сталися два трагічні інциденти. Через сильний вітер дерево впало на автомобіль. Водій помер. У Лондоні, як повідомляє aussiedlerbote.de, жінку також придавило деревом.

Повені у Франції та Німеччині

Причиною повені у Франції став сильний дощ, який розпочався на півночі країни ще 31 грудня 2023 року. Через негоду і воду, що прибуває, зникло світло в 10 тисячах домогосподарств, 200 людей довелося евакуювати. Франції приїхали допомагати фахівці зі Словаччини, Нідерландів та Чехії. Євросоюз виділив вісім помп для відкачування води у рамках Механізму цивільного захисту ЄС, повідомляє Le Figaro.

Францію затопило через дощі, у ЄС допомогли насосами

Повені в Німеччині почалися ще наприкінці 2023 року. В останню декаду грудня лив сильний дощ, що спричинило підтоплення деяких районів.

Сильні дощі у Німеччині пролили наприкінці грудня 2023 року.

Раніше "Телеграф" писав про потужний землетрус у Японії. Не обійшлось без жертв. Рятувальники ще кілька днів знаходили загиблих під завалами зруйнованих будівель.