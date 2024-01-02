Десятки тіл залишаються під завалами: у Японії різко побільшало жертв землетрусу

Рятувальники не могли оперативно проводити операції через тривалі підземні поштовхи

Кількість жертв потужного землетрусу в Японії, що стався в центральній частині країни 1 січня, різко зросла. Під завалами продовжують знаходити тіла загиблих та постраждалих.

Повідомляється, що кількість загиблих досягла 30 людей. Про це пише Kyodo.

"Щонайменше, 30 людей загинули внаслідок потужного землетрусу, що стався на півострові Ното та прилеглих територіях у центральній Японії у новорічну ніч", — інформує видання.

Нагадаємо, що землетрус магнітудою 7,6 балів спричинив значні структурні пошкодження та пожежі в місті Вадзима у префектурі Ісікава. Рятувальники не могли оперативно проводити операції через тривалі підземні поштовхи.

Міська влада повідомила, що семеро жителів Вадими загинули в лікарні. Ще 14 опинилися під завалами. Також відомо про спалах понад 200 будинків.

Крім того, землетрус спричинив значні руйнування в префектурах Ніігата, Тояма, Фукуї та Гіфу.

Раніше "Телеграф" повідомив, що на північному заході Китаю ввечері в понеділок, 18 грудня, стався сильний землетрус.