У Японії після потужного землетрусу почалися масштабні пожежі (фото)

Багато будинків зазнали пошкоджень внаслідок стихійного лиха

У Японії новий рік почався з потужного землетрусу, що призвело до численних руйнувань та пожеж.

Як повідомляє Sky News, у місті Вадзіма, що на узбережжі префектури Ісікава, виникла масштабна пожежа після землетрусу. Що стало його причиною не повідомляється, але на знімках із літака помітно, що вогонь охопив щонайменше кілька будівель.

Згідно з останніми даними, всього внаслідок землетрусу загинуло четверо людей, але тисячам довелося ночувати у тимчасових таборах, оскільки повертатися додому було небезпечно.

Варто зазначити, що початкові поштовхи магнітудою в 7,5 балів сталися близько 16:10 за місцевим часом (9:10 за київським часом), а протягом дня було зафіксовано близько сотні афтершок різної сили. Також було оголошено попередження про можливість цунамі, але наразі його вже скасували.

Експерти зазначають, що японці добре знають, що таке землетруси, а тому цього разу вдалося обійтися невеликою кількістю жертв. Також на руку зіграло те, що епіцентр був десь на відстані 200 кілометрів від берега, а тому місто не прийняло на себе основний удар. Попри це, будівлі все ж таки отримали великі пошкодження.

Префектура Ісікава

Як повідомлялося раніше, через землетрус тривогу оголошували не лише в Японії, а й у деяких регіонах Росії.