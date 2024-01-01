В Японии после мощного землетрясения начались масштабные пожары (фото)

Многие здания получили повреждения в результате стихийного бедствия

В Японии новый год начался с мощного землетрясения, которое привело к многочисленным разрушениям и пожарам.

Как информирует Sky News, в городе Вадзима, что на побережье префектуры Исикава, возник масштабный пожар после землетрясения. Что стало его причиной не сообщается, но на снимках с самолета заметно, что огонь охватил по меньшей мере несколько зданий.

Согласно последним данным, всего в результате землетрясения погибли четыре человека, но тысячам пришлось ночевать во временных лагерях, поскольку возвращаться домой было не безопасно.

Стоит отметить, что изначальные толчки магнитудой в 7,5 баллов произошли около 16:10 по местному времени (9:10 по киевскому времени), а на протяжении дня было зафиксировано около сотни афтершоков разной силы. Также было объявлено предупреждение о возможности цунами, но к настоящему времени его уже отменили.

Эксперты отмечают, что японцы хорошо знают, что такое землетрясения, а потому на этот раз удалось обойтись небольшим количеством жертв. Также на руку сыграло то, что эпицентр был где-то на расстоянии в 200 километров от берега, а потому город не принял на себя основной удар. Несмотря на это, здания все же получили большие повреждения.

Префектура Исикава

Как сообщалось ранее, из-за землетрясения тревогу объявляли не только в Японии, но и в некоторых регионах России.