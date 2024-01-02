Десятки тел остаются под завалами: в Японии резко увеличилось число жертв землетрясения

Спасатели не могли оперативно проводить операции из-за длительных подземных толчков

Число жертв мощного землетрясения в Японии, произошедшего в центральной части страны 1 января, резко возросло. Под завалами продолжают находить тела погибших и пострадавших.

Сообщается, что количество погибших достигло 30 человек. Об этом пишет Kyodo.

"По меньшей мере, 30 человек погибли в результате мощного землетрясения, произошедшего на полуострове Ното и прилегающих территориях в центральной Японии в новогоднюю ночь", — информирует издание.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,6 баллов повлекло за собой значительные структурные повреждения и пожары в городе Вадзима в префектуре Исикава. Спасатели не могли оперативно проводить операции из-за длительных подземных толчков.

Городские власти сообщили, что семеро жителей Вадзимы погибли в больнице. Еще 14 оказались под завалами. Также известно о возгорании более 200 домов.

Кроме того, землетрясение повлекло за собой значительные разрушения в префектурах Ниигата, Тояма, Фукуи и Гифу.

Ранее "Телеграф" сообщил, что на северо-западе Китая вечером в понедельник, 18 декабря, произошло мощное землетрясение.