Автомобильный коллапс, жуткий холод и смерти: на Европу обрушились сильные морозы

Погода принесла неприятный сюрприз сразу нескольким европейским странам

В начале января в Европе зафиксированы сильные морозы, а на некоторые страны обрушились снежные бури, что привело к транспортному коллапсу в Швеции, смертям в Финляндии. Страдает также континент и от наводнения: во Франции из-за наводнения более 10 тысяч семей остались без электричества из-за сильного дождя.

Две сотни французов пришлось эвакуировать, а чтобы справиться с последствиями непогоды на помощь приехало подкрепление из Чехии, Нидерландов и Словакии. Об этом сообщает The Guardian.

Две жертвы лавины в Финляндии

Поездка на лыжах в Лапландии стала последней для женщины и ее 12-летнего сына. Сошедшая лавина засыпала их, и они не смогли выбраться. Женщина 2 января успела сообщить о плохих погодных условиях и вызвать помощь.

Спасти их не удалось, хотя спасательная операция началась в течение двух часов после вызова. Тело женщины нашли еще во вторник, а ее ребенка обнаружили только утром в четверг.

Автомобильный коллапс в Швеции

Новый год для жителей этой страны начался с крепких морозов до -43 градусов. На юге Швеции произошел автомобильный коллапс. По данным на утро 4 января, в пробке застряли более 1000 автомобилей. Они простояли всю ночь из-за бурана (снежной метели в степи). Некоторые транспортные средства пришлось вручную освобождать от снега.

Более 1000 автомобилей застряли из-за бурана в Швеции

Инцидент произошел на дороше E22 между Хербю и Кристианстадом. По предварительным данным, она будет открыта для движения лишь в пятницу.

Некоторым автомобилистам пришлось ночевать в дороге

В странах Скандинавии объявили предупреждение

В Швеции, Дании и Норвегии из-за непогоды закрылись школы. Работа общественного транспорта была нарушена, он приходит с опозданиями.

Автомобилистов просят воздержаться от необязательных поездок минимум до конца недели. В норвежской автомобильной федерации (NAF) предупредили владельцев электромобилей об том, что их транспортные средства могут потерять до 36% хода при температуре от 0 до -10 градусов.

На Великобританию обрушился шторм "Хенк"

Во вторник на юго-запад Великобритании обрушился шторм, скорость которого, по сообщениям ВВС, составляла 110 км/ч. Непогода привела к массовым отключениям электроэнергии и нарушениям движения на дороге. По данным VOA, на утро 3 января более 10 тысяч домов остались без света.

На западе Англии произошли два трагических инцидента. Из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль. Водитель скончался. В Лондоне, как информирует aussiedlerbote.de, женщину придавило деревом.

Наводнения во Франции и Германии

Причиной наводнения во Франции стал сильный дождь, который начался на севере страны еще 31 декабря 2023 года. Из-за непогоды и прибывающей воды пропал свет у 10 тысячах домохозяйств, 200 человек пришлось эвакуировать. Франции приехали помогать специалисты из Словакии, Нидерландов и Чехии. Евросоюз выделил восемь насосов для откачивания воды в рамках Механизма гражданской защиты ЕС, сообщает Le Figaro.

Францию затопило из-за дождей, в ЕС помогли насосами

Наводнения в Германии начались еще в конце 2023 года. В последнюю декаду декабря лил сильный дождь, что привело к подтоплению некоторых районов.

Сильные дожди в Германии пролили в конце декабря 2023 года

Ранее "Телеграф" писал о мощном землетрясении в Японии. Не обошлось без жертв. Спасатели еще несколько дней находили погибших под завалами разрушенных зданий.