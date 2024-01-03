Японію продовжує трясти, а під завалами знаходять нових загиблих

За оцінками сейсмологів, афтершокові поштовхи триватимуть у цьому регіоні близько тижня

Кількість жертв потужного землетрусу в Японії, що стався у центральній частині країни 1 січня, продовжує зростати. Крім того, в країні відбуваються афтершоки (підземні поштовхи, що йдуть за землетрусом і пов’язані з ним).

Станом на ранок 3 січня відомо про 64 загиблих, пише Kyodo. Пошукові роботи продовжуються.

Зазначається, що через два дні після того, як землетрус магнітудою 7,6 призвів до значних руйнувань та пожеж у місті Вадзіма у префектурі Ісікава на узбережжі Японського моря, повний масштаб катастрофи залишається невідомим. Японське метеорологічне агентство попередило про можливі зсуви, деякі села залишаються відрізаними.

Прем’єр-міністр Фуміо Кісіда заявив, що уряд вирішив збільшити кількість рятувальників, які працюють у постраждалому від стихійного лиха регіоні, з 1000 до 2000. Муніципальна влада заявила, що отримала інформацію про декілька випадків, коли люди були поховані живцем, опинившись під завалами в районах, які продовжують трусити сильні землетруси.

У центральній частині Японії стався ще один сильний афтершоковий землетрус. За даними національного метеорологічного управління країни, магнітуда становила 5,5. Загроза цунамі не оголошувалась, але небезпека підземних поштовхів зберігається. За оцінками сейсмологів, афтершокові поштовхи триватимуть у цьому регіоні близько тижня, є небезпека нових потужних землетрусів магнітудою понад 7 балів.

Раніше "Телеграф" повідомив, що на північному заході Китаю ввечері в понеділок, 18 грудня, стався потужний землетрус. Загинули та постраждали сотні людей.