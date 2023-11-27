Смертельна негода: в центрі Одеси через холод загинули троє людей

Слідів насильницької смерті на тілах загиблих не було виявлено

В Україні продовжує вирувати негода. На жаль, через стихію вже є перші загиблі.

Про це повідомляє видання Hromadske, посилаючись на коментар поліції. Як стало відомо, в Одесі було виявлено бездихані тіла трьох людей — двох чоловіків та однієї жінки.

Усіх їх було знайдено на різних вулицях. При цьому на них не було виявлено жодних слідів насильницької смерті. Попередніми причинами загибелі є переохолодження.

Місцеві ЗМІ пишуть, що тіла нібито належать безпритульним, проте журналістам видання Hromadske правоохоронці цю інформацію не підтвердили.

"У Щіпному провулку виявили тіло чоловіка з переохолодженням, на автобусній зупинці на Академіка Лазарєва — тіло жінки та на Привокзальній площі — чоловіка", — пишуть ЗМІ.

Нагадаємо, що вранці в понеділок багато регіонів перетворилися на суцільну снігову кучугуру — негода в Україні знеструмила понад дві тисячі населених пунктів, а на 14 дорогах перекрили рух. Більше подробиць про наслідки стихії читайте в онлайн-хроніці на сайті "Телеграф" : Україну засипало снігом: без світла сотні населених пунктів, траси перекриті.

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