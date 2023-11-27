Смертельное ненастье: в центре Одессы из-за холода погибли три человека

Следов насильственной смерти на телах погибших не было обнаружено

В Украине продолжает бушевать непогода. К сожалению, из-за стихии уже есть первые погибшие.

Об этом сообщает издание Hromadske, ссылаясь на комментарий полиции. Как стало известно, в Одессе были обнаружены бездыханные тела трех человек — двух мужчин и одной женщины.

Все они были найдены на разных улицах. При этом, на них не было обнаружено никаких следов насильственной смерти. Предварительными причинами гибели является переохлаждение.

Местные СМИ, пишут, что тела принадлежат якобы бездомным, однако журналистам издания Hromadske правоохранители эту информацию не подтвердили.

"В Щепном переулке обнаружили тело мужчины с переохлаждением, на автобусной остановке на Академика Лазарева — тело женщины и на Привокзальной площади — мужчину", — пишут СМИ.

Напомним, что утром в понедельник многие регионы превратились в сплошной снежный сугроб — непогода в Украине обесточила более двух тысяч населенных пунктов, а на 14 дорогах перекрыли движение. Больше подробностей о последствиях разбушевавшейся стихии читайте в онлайн-хронике на сайте "Телеграф": Украину засыпало снегом: без света сотни населенных пунктов, трассы перекрыты.

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