В Одесской области из-за непогоды затруднен проезд: на трассе Киев-Одесса и других дорогах большие пробки (видео, карта)

На одном участке дороги автомобили не двигались несколько часов

В Украине сильно ухудшились погодные условия. В результате в некоторых регионах возникли осложнения на дорогах.

Так, на трассе E-95 Одесса – Киев в Одесской области из-за дождя и тумана образовались пробки. Видео с ситуацией на этой дороге опубликовали пользователи соцсетей.

Кроме того, на трассе М-15 Одесса – Рени также было затруднено движение из-за непогоды. Как сообщают местные Telegram-каналы, возле села Маяки в Одесской области автомобили стояли на одном месте около 3 часов.

Маяки на карте

В свою очередь Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области предупредила водителей о возможном усложнении ситуации на дорогах. Там отметили, что подрядные организации выполняют превентивные работы по обработке дорожного покрытия противогололедными материалами для обеспечения проезда.

Также сообщается, что с севера Одесской области на всю область заходит циклон. Температура воздуха в регионе продолжает снижаться.

В то же время в службе подчеркнули, что покрытие дорог мокрое, однако проезд обеспечен. Прогнозируется, что неблагоприятные погодные условия будут сохраняться в течение 7 и 8 января.

"Участники дорожного движения, просим вас учитывать погодные условия и быть особенно внимательными за рулем. Соблюдайте Правила дорожного движения: не превышайте скорость, пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию во время движения. Предоставляйте приоритет в движении снегоуборочной технике", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в ближайшие несколько дней погода в Киеве не принесет сюрпризов в виде осадков. Однако жителям столицы следует готовиться к похолоданию.