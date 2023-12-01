"Киевводоканал" временно не принимает показания счетчиков: в чем причина

Важная информация для всех жителей столицы

В КП "Киевводоканал" заявили, что показания счетчиков водоснабжения, на данный момент, не принимаются. Учетные базы временно закрыты и поэтому киевляне не смогут передать показания.

Это связано с обработкой данных за минувший месяц и формированием начислений. Об этом сообщается на официальной странице КП "Водоканал" в Фейсбук.

Коммунальщики подчеркнули, что с 1 по 9 декабря показания счетчиков водоснабжения приниматься не будут. В этот период базы КП останавливают свою работу, а специалисты занимаются формированием начислений и обработкой данный за предыдущий месяц.

Если же абоненты по каким-то причинам не успели передать показания вовремя, то в текущем месяце им будет начислена плата по средним показателям их счетчиков за предыдущие периоды.

Однако в КП "Киевводоканал" подчеркнули: если абоненты длительное время не передают показания счетчиков водоснабжения, то это зачастую приводит к неверным начислениям.

Напомним, чтоб оплачивать только потребленный расход, ежемесячно передавайте показания счетчиков горячей и холодной воды с 10 числа по последний день текущего месяца.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как заказать поверку счетчиков тепла и горячей воды: в "Киевтеплоэнерго" сделали заявление. Счетчики воды и тепла необходимо сдавать на поверку раз в 4 года. Это требования законодательства, соблюдение которых напрямую влияет на начисления платы за коммунальные услуги.