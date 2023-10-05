Поверка счетчиков воды, тепла и газа: как часто нужно делать и кто платит
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Часть счетчиков проверяют на средства коммунальных учреждений
В Украине идет поверка счетчиков. Кроме приборов учета электроэнергии, имеющих разный срок проверки, есть и счетчики газа, воды и тепла. У них установлены сроки поверки.
Госпродпотребслужба напоминает, что ответственность и финансовые затраты на поверку прибора учета могут быть возложены как на абонента, так и на поставщика услуг. Если поверку не делать — будут начислять по средним показателям.
Счетчики воды и тепла
- интервал поверки — 4 года
- периодическая поверка за счет владельца счетчика, может выполняться коммунальным предприятием в случае заключения соответствующего договора
- делать поверку можно как на месте, так и в специальном учреждении. Стоит такая услуга в среднем от 350 до 400 грн. Цена зависит от счетчика, способа поверки и предприятия.
Счетчики газа
- интервал поверки для класса 1,0 – 2 года, для класса 1,5 – 8 лет
- периодическая поверка осуществляется за счет предоставителя услуги газоснабжения, стоимость заложена в тарифе.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что появление графы "небаланс" в платежках — суммы могут быть в сотне гривен. Откуда они берутся и кто их должен платить?