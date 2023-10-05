Поверка счетчиков воды, тепла и газа: как часто нужно делать и кто платит

Часть счетчиков проверяют на средства коммунальных учреждений

В Украине идет поверка счетчиков. Кроме приборов учета электроэнергии, имеющих разный срок проверки, есть и счетчики газа, воды и тепла. У них установлены сроки поверки.

Госпродпотребслужба напоминает, что ответственность и финансовые затраты на поверку прибора учета могут быть возложены как на абонента, так и на поставщика услуг. Если поверку не делать — будут начислять по средним показателям.

Счетчики воды и тепла

интервал поверки — 4 года

периодическая поверка за счет владельца счетчика, может выполняться коммунальным предприятием в случае заключения соответствующего договора

делать поверку можно как на месте, так и в специальном учреждении. Стоит такая услуга в среднем от 350 до 400 грн. Цена зависит от счетчика, способа поверки и предприятия.

Счетчики газа

интервал поверки для класса 1,0 – 2 года, для класса 1,5 – 8 лет

периодическая поверка осуществляется за счет предоставителя услуги газоснабжения, стоимость заложена в тарифе.

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