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Поверка счетчиков воды, тепла и газа: как часто нужно делать и кто платит

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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За поверку газового счетчика платить не придется
За поверку газового счетчика платить не придется. Фото Коллаж "Телеграфа"

Часть счетчиков проверяют на средства коммунальных учреждений

В Украине идет поверка счетчиков. Кроме приборов учета электроэнергии, имеющих разный срок проверки, есть и счетчики газа, воды и тепла. У них установлены сроки поверки.

Госпродпотребслужба напоминает, что ответственность и финансовые затраты на поверку прибора учета могут быть возложены как на абонента, так и на поставщика услуг. Если поверку не делать — будут начислять по средним показателям.

Счетчики воды и тепла

  • интервал поверки — 4 года
  • периодическая поверка за счет владельца счетчика, может выполняться коммунальным предприятием в случае заключения соответствующего договора
  • делать поверку можно как на месте, так и в специальном учреждении. Стоит такая услуга в среднем от 350 до 400 грн. Цена зависит от счетчика, способа поверки и предприятия.

Счетчики газа

  • интервал поверки для класса 1,0 – 2 года, для класса 1,5 – 8 лет
  • периодическая поверка осуществляется за счет предоставителя услуги газоснабжения, стоимость заложена в тарифе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что появление графы "небаланс" в платежках — суммы могут быть в сотне гривен. Откуда они берутся и кто их должен платить?

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#Газ #Вода #Отопление #Счетчики