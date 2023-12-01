"Київводоканал" тимчасово не приймає показання лічильників: у чому причина

Важлива інформація для мешканців столиці

У КП "Київводоканал" заявили, що показання лічильників водопостачання на даний момент не приймаються. Облікові бази тимчасово закриті, тому кияни не зможуть передати показання.

Це пов'язано з обробкою даних за минулий місяць і формуванням нарахувань. Про це повідомляють на офіційній сторінці КП "Київводоканал" у Фейсбук.

Комунальники підкреслили, що з 1 по 9 грудня показання лічильників водопостачання прийматися не будуть. У цей період бази КП зупиняють свою роботу, а фахівці займаються формуванням нарахувань і обробкою даних за попередній місяць.

Якщо ж абоненти з якихось причин не встигли передати показання вчасно, то в цьому місяці їм буде нараховано плату за середніми показниками їхніх лічильників за попередні періоди.

Однак у КП "Київводоканал" наголосили: якщо ж абоненти тривалий час не передають показання лічильників водопостачання, то це може призвести до невірних нарахувань.

Нагадаємо, щоб оплачувати тільки спожиті ресурси, щомісяця передавайте показання лічильників гарячої та холодної води з 10 числа до останнього дня поточного місяця.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як замовити повірку лічильників тепла та гарячої води: у "Київтеплоенерго" зробили заяву. Лічильники води та тепла необхідно здавати на повірку раз на 4 роки. Це вимоги законодавства, дотримання яких впливає на нарахування плати за комунальні послуги.