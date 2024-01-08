Чи правда, що Борщагівку залило фекаліями? Стало відомо, коли ліквідують наслідки аварії

У "Київводоканалі" розказали "Телеграфу" подробиці надзвичайної пригоди у Святошинському районі та назвали її причину

У Києві ремонтні роботи і ліквідація аварії на водопроводі, який напередодні ввечері прорвало у Святошинському районі на бульварі Жуля Верна, працівники "Київводоканалу" та комунальні служби планують завершити до кінця дня. Про це "Телеграфу" повідомили в пресслужбі компанії.

— До 11:00 нам довелось чекати представників комунальних служб ("Київгазу" та електриків). На місці аварії проходять відповідні комунікації, тому така процедура. Станом на 12:00 вже почали саме розриття, щоб підібратися до пошкодженої частини ділянки цієї труби. Роботи з ліквідації тривають. Будемо сподіватися при світлому дні їх закінчити. Два житлових будинки залишаються без водопостачання. Але їм забезпечили автоцистерни на час, поки будуть виконуватися ці роботи. Рух авто по дорозі відновлено. "Київавтодор" допоміг утилізувати рештки води, які виникли під час витоку. В принципі ситуація стабільна, — уточнили в "Київводоканалі".

В компанії також зазначають, що виток з водопроводу відбувся саме холодної питної води, "це — не фекалії, то були маніпуляції з боку деяких медіа та блогерів". Дійсно, вночі та зранку в соцмережах поширювали інформацію, що відбувся прорив саме на каналізації і що вулиці столиці нібито затопило фекаліям. Втім, ця інформація не відповідає дійсності.

— На жаль, водопровідні мережі у Києві мають зношеність і термін експлуатації. Таке трапляється, тим паче взимку, коли стається перепад температури. Зараз ви бачите, який на вулиці мороз. Десь прорвало трубу, і тому виникла така ситуація. Вчора в 22:55 до нас надійшла ця заявка, ми виїхали та локалізували цю аварію. Але на жаль спричинив ажіотаж об'єм води, який витік. Однак нам допомогли дорожники, щоб ми далі продовжили виконувати роботи. Вони виконуються не на проїжджій частині та навіть не на тротуарі. Тому сподіваємося, що при цих погодних умовах ліквідація аварії завершиться сьогодні, — повідомили в пресслужбі.

Через аварію два житлові будинки на бул.Жюля Верна лишаються без води

Як повідомлялося, тим часом у прогінному тунелі між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка" спостерігається аварійна ситуація. Тут міська влада готується провести ремонтні роботи.

Також "Телеграф" писав, що через іншу аварію для відновлення руху на ділянці між станціями столичного метро "Либідська" та "Деміївська", яку закрили через виникнення тріщин та підтоплення, потрібно буде побудувати нову ділянку тунелю. Її довжина може скласти до 20 метрів.