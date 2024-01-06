Святу воду можна набрати з-під крана: у "Київводоканалі" на Водохреще освятили воду (фото)

Священнослужителі провели чин великого водосвяття

До другого святвечора, 5 січня, на територію КП "Київводоканал" було запрошено священнослужителя, який провів обряд освячення води на водопровідних об’єктах столиці. Після цього вся вода, яка подаватиметься до міста в день Водохреща, буде освячена.

Це особливо актуально для тих людей, які через різні причини не зможуть прийти до храму, щоб освятити воду. Про це повідомили у прес-службі КП "Київводоканал".

На водопровідних станціях КП "Київводоканалу" настоятель храмів Святого Благовірного князя Ярослава Мудрого (Мала Тепла Софія) та Першоверховних апостолів Петра і Павла протоієрей Петро Ландвитович здійснив чин великого водосвяття.

"Тож вся вода, яка подаватиметься в місто в день Водохреща, буде освячена.Вважається, що освячена вода має особливі властивості, змиває негатив, заспокоює та навіть зцілює", — зазначили комунальники.

Обряд освячення води

Варто зазначити, що Водохреща є одним з ключових християнських свят, що завершують різдвяний період. Цього дня віруючі відзначають подію хрещення Ісуса Христа у річці Йордан та його явлення перед народом як Спасителя та Месії.

Відомо, що Іван Хреститель хрестив народ у Йордані, чим закликав усіх до покаяння та очищення душі від гріхів. Ісус у віці 30 років, будучи безгрішним, перший прийняв хрещення, освятивши при цьому річку Йордан. На честь цієї події свято було названо Водохреща, а в народі його називають Йорданом.

На Водохреще християни надають воді особливих цілющих властивостей. Вважається, що вона має здатність виліковувати як фізично, так і духовно, не псується, і її можна зберігати протягом цілого року. З цієї віри випливає традиція купання в ополонці, нібито такий ритуал дозволяє очиститися від гріхів. Проте раніше ПЦУ спростувала цей міф .

Обряд освячення води

З 2024 року це свято святкуватиметься 6 січня, на відміну від попередньої дати, 19 січня. Нинішнього року Водохреща припадає на суботу — вихідний для більшості українців день.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар. Наразі церковні свята відзначаються на 13 днів раніше.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що киян закликають відмовитися від масових купань на Водохреще: у чому причина. Так, мешканців та гостей столиці на Водохреща просять відмовитися від проведення масових зборів та пірнань у ополонку. Варто розуміти, що подібні заходи можуть бути використані країною-агресором чи радикальними угрупованнями з метою здійснення провокацій проти присутніх.