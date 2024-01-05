Киян закликають відмовитися від масових купань на Водохреще: у чому причина

Мешканців та гостей столиці закликають бути розсудливими

У суботу, 6 січня, всі віруючі відзначатимуть одне з ключових християнських свят, які завершують різдвяний період — Водохреще. З огляду на війну і регулярні ракетні атаки на Україну киян переконливо просять відмовитися цього дня від проведення масових заходів і купань в ополонці.

Ці рекомендації продиктовані виключно міркуваннями безпеки в умовах війни. Про це повідомили у прес-службі КП "Плесо".

Так, жителів і гостей столиці на Водохреще просять відмовитися від проведення масових зібрань і пірнань в ополонку. Варто розуміти, що подібні заходи можуть бути використані країною-агресором або радикальними угрупованнями з метою вчинення провокацій проти присутніх.

"В умовах війни, проведення будь-яких масових заходів та зібрань, зокрема релігійних, може бути використано країною-агресором або радикальними угрупуваннями з метою вчинення провокацій стосовно вірян та пересічних громадян, задля дестабілізації соціальної та релігійної ситуації у Києві. Наполегливо закликаємо цьогоріч відмовитися від купання у водоймах на Водохреще", — зазначили в КП "Плесо".

Водночас комунальники перевірили санітарний стан і радіаційний фон поблизу водойм і на пляжах міста, де на свято Водохреще традиційно освячують воду та занурюються в неї. Усі показники виявилися в межах норми.

Попри це, потрібно розуміти, що на Водохреща християни надають воді особливих цілющих властивостей. що на Водохреще християни надають воді особливі цілющі властивості. Вважається, що вона має здатність виліковувати як фізично, так і духовно, не псується, і її можна зберігати протягом цілого року.

З цієї віри випливає традиція купання в ополонці, нібито такий ритуал дозволяє очиститися від гріхів. Проте раніше ПЦУ спростувала цей міф .

Варто також зазначити, що Водохреще є одним з ключових християнських свят, що завершують різдвяний період. Цього дня віруючі відзначають подію хрещення Ісуса Христа у річці Йордан, його явлення перед народом як Спасителя та Месії.

З 2024 року це свято святкуватиметься 6 січня, на відміну від попередньої дати, 19 січня. Нинішнього року Водохреще припадає на суботу — вихідний для більшості українців день.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар. Наразі церковні свята відзначаються на 13 днів раніше.

Раніше "Телеграф" розповідав про новий календар церковних свят в Україні на січень 2024 року : історія, інфографіка. Новий рік настав і вся Україна покладає на нього великі надії. А за новим церковним календарем, який почав діяти з 1 вересня 2023 року, християни в Україні відзначатимуть у перший місяць року кілька справді важливих дат.