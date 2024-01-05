Киевлян призывают отказаться от массовых купаний на Крещение: в чем причина

Жителей и гостей столицы призывают быть благоразумными

В субботу, 6 января, все верующие будут отмечать один из ключевых христианских праздников, завершающих рождественский период — Крещение Господне. С учетом войны и регулярных ракетных атак на Украину киевлян убедительно просят отказаться в этот день от проведения массовых мероприятий и купаний в проруби.

Данные меры продиктованы исключительно соображениями безопасности в условиях войны. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Плесо".

Так, жителей и гостей столицы на Крещение просят отказаться от проведения массовых собраний и ныряний в прорубь. Стоит понимать, что подобные мероприятия могут быть использовано страной-агрессором или радикальными группировками с целью совершения провокаций против собравшихся.

"В условиях войны, проведение любых массовых мероприятий и собраний, в частности религиозных, может быть использовано страной-агрессором или радикальными группировками с целью совершения провокаций в отношении верующих и рядовых граждан, для дестабилизации социальной и религиозной ситуации в Киеве. Настоятельно призываем в этом году отказаться от купания в водоемах на Крещение", — отметили в КП "Плесо".

В то же время коммунальщики проверили санитарное состояние и радиационный фон вблизи водоемов и на пляжах города, где на праздник Крещения Господня традиционно освящают воду и погружаются в нее. Все показатели оказались в пределах нормы.

Не смотря на это, нужно понимать, что на Крещение христиане придают воде особые целебные свойства. Считается, что она обладает способностью излечивать как физически, так и духовно, не портится, и ее можно сохранять в течение целого года. Из этой веры вытекает традиция купания в проруби, якобы такой обряд позволяет очиститься от грехов. Однако ранее ПЦУ опровергла этот миф.

Стоит также отметить, что Крещение представляет собой один из ключевых христианских праздников, завершающих рождественский период. В этот день верующие отмечают событие крещения Иисуса Христа в реке Иордан, его явление перед народом как Спасителя и Мессии.

С 2024 года этот праздник будет праздноваться 6 января, в отличие от предыдущей даты, 19 января. В текущем году Крещения приходится на субботу — выходной для большинства украинцев день.

Напомним, что с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перешли на новоюлианский календарь. Теперь церковные праздники отмечаются на 13 дней раньше.

Ранее "Телеграф" рассказывал о новом календаре церковных праздников в Украине на январь 2024 года: история, инфографика. Новый год наступил, и вся Украина возлагает на него большие надежды. А по новому церковному календарю, который начал действовать с 1 сентября 2023, христиане в Украине будут отмечать в первый месяц года несколько действительно важных дат.