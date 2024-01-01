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Церковный календарь на январь 2024 года: даты православных праздников

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
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В 2024 году много церковных праздников
В 2024 году много церковных праздников. Фото Телеграф

Список церковных праздников 2024 года по новому календарю

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый новоюлианский церковный календарь. С тех пор все непереходные праздники с фиксированной датой отмечают 13 дней раньше.

"Телеграф" публикует новый календарь церковных праздников на январь 2024 года. Украинцы отмечают важные церковные праздники вместе с европейцами.

К слову, старый календарь могут использовать монастыри и церковные приходы, которые этого хотят.

Календарь
Главные церковные праздники в 2024 году

В новом календаре двенадцать праздников, которые делятся на Господние и Богородичные, то есть прославляющие Иисуса Христа или Деву Марию. Три из них переходные, соответственно, ежегодно меняется дата их празднования и зависит Пасха. Девять других имеют стабильную дату, то есть непереходные.

Переходные двенадцатые праздники

  • Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим – 28 апреля;
  • Вознесение Господне – 9 мая;
  • День святой Троицы (Зеленые праздники, Пятидесятница) – 23 июня.

Непереходные двенадцатые праздники

  • Богоявление или Крещение Господне – 6 января;
  • Сретение Господне – 2 февраля;
  • Благовещение Пресвятой Богородицы – 25 марта;
  • Преображение Господне – 6 августа;
  • Успение Богородицы – 15 августа;
  • Рождество Богородицы – 8 сентября;
  • Воздвижение Господнего Креста – 14 сентября.

Большие церковные праздники

  • Обрезание Господне – 1 января;
  • Рождество Иоанна Предтечи — 24 июня;
  • Святых апостолов Петра и Павла — 29 июня;
  • Усекновение главы Ивана Предтечи — 29 августа;
  • Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября.
  • Введение в храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября.
  • Рождество Христово — 25 декабря.

Ранее "Телеграф" писал, каковы особенности новоюлианского календаря. ПЦУ шла к переходу на новый стиль на протяжении последних пяти лет.

Теги:
#Религия #Христиане #Свято #церковные праздники