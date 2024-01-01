Церковный календарь на январь 2024 года: даты православных праздников
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Список церковных праздников 2024 года по новому календарю
С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый новоюлианский церковный календарь. С тех пор все непереходные праздники с фиксированной датой отмечают 13 дней раньше.
"Телеграф" публикует новый календарь церковных праздников на январь 2024 года. Украинцы отмечают важные церковные праздники вместе с европейцами.
К слову, старый календарь могут использовать монастыри и церковные приходы, которые этого хотят.
В новом календаре двенадцать праздников, которые делятся на Господние и Богородичные, то есть прославляющие Иисуса Христа или Деву Марию. Три из них переходные, соответственно, ежегодно меняется дата их празднования и зависит Пасха. Девять других имеют стабильную дату, то есть непереходные.
Переходные двенадцатые праздники
- Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим – 28 апреля;
- Вознесение Господне – 9 мая;
- День святой Троицы (Зеленые праздники, Пятидесятница) – 23 июня.
Непереходные двенадцатые праздники
- Богоявление или Крещение Господне – 6 января;
- Сретение Господне – 2 февраля;
- Благовещение Пресвятой Богородицы – 25 марта;
- Преображение Господне – 6 августа;
- Успение Богородицы – 15 августа;
- Рождество Богородицы – 8 сентября;
- Воздвижение Господнего Креста – 14 сентября.
Большие церковные праздники
- Обрезание Господне – 1 января;
- Рождество Иоанна Предтечи — 24 июня;
- Святых апостолов Петра и Павла — 29 июня;
- Усекновение главы Ивана Предтечи — 29 августа;
- Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября.
- Введение в храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября.
- Рождество Христово — 25 декабря.
Ранее "Телеграф" писал, каковы особенности новоюлианского календаря. ПЦУ шла к переходу на новый стиль на протяжении последних пяти лет.