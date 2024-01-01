Церковный календарь на январь 2024 года: даты православных праздников

Список церковных праздников 2024 года по новому календарю

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый новоюлианский церковный календарь. С тех пор все непереходные праздники с фиксированной датой отмечают 13 дней раньше.

"Телеграф" публикует новый календарь церковных праздников на январь 2024 года. Украинцы отмечают важные церковные праздники вместе с европейцами.

К слову, старый календарь могут использовать монастыри и церковные приходы, которые этого хотят.

Главные церковные праздники в 2024 году

В новом календаре двенадцать праздников, которые делятся на Господние и Богородичные, то есть прославляющие Иисуса Христа или Деву Марию. Три из них переходные, соответственно, ежегодно меняется дата их празднования и зависит Пасха. Девять других имеют стабильную дату, то есть непереходные.

Переходные двенадцатые праздники

Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим – 28 апреля;

Вознесение Господне – 9 мая;

День святой Троицы (Зеленые праздники, Пятидесятница) – 23 июня.

Непереходные двенадцатые праздники

Богоявление или Крещение Господне – 6 января;

Сретение Господне – 2 февраля;

Благовещение Пресвятой Богородицы – 25 марта;

Преображение Господне – 6 августа;

Успение Богородицы – 15 августа;

Рождество Богородицы – 8 сентября;

Воздвижение Господнего Креста – 14 сентября.

Большие церковные праздники

Обрезание Господне – 1 января;

Рождество Иоанна Предтечи — 24 июня;

Святых апостолов Петра и Павла — 29 июня;

Усекновение главы Ивана Предтечи — 29 августа;

Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября.

Введение в храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября.

Рождество Христово — 25 декабря.

Ранее "Телеграф" писал, каковы особенности новоюлианского календаря. ПЦУ шла к переходу на новый стиль на протяжении последних пяти лет.