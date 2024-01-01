Церковний календар на січень 2024 року: дати православних свят

Перелік церковних свят 2024 року за новим календарем

З 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новий новоюліанський церковний календар. Відтоді усі неперехідні свята із фіксованою датою відзначають на 13 днів раніше.

"Телеграф" публікує новий календар церковних свят на січень 2024 року. Українці відзначають важливі церковні свята разом з європейцями.

До слова, старий календар можуть використовувати монастирі та церковні парафії, які цього хочуть.

Головні церковні свята в 2024 році

У новому календарі 12 дванадесятих свят, які поділяються на Господні та Богородичні, тобто такі, що прославляють Ісуса Христа або Діву Марію. Три з них перехідні, відповідно щороку змінюється дата їхнього святкування та залежиться Великодня. Дев'ять інших мають стабільну дату, тобто є неперехідними.

Перехідні дванадесяті свята

Вербна неділя або Вхід Господній до Єрусалима — 28 квітня;

Вознесіння Господнє — 9 травня;

День святої Трійці (Зелені свята, П'ятдесятниця) — 23 червня.

Неперехідні дванадесяті свята

Богоявлення або Хрещення Господнє — 6 січня;

Стрітення Господнє — 2 лютого;

Благовіщення Пресвятої Богородиці — 25 березня;

Преображення Господнє — 6 серпня;

Успіння Богородиці — 15 серпня;

Різдво Богородиці — 8 вересня;

Воздвиження Господнього Хреста — 14 вересня.

Великі церковні свята

Обрізання Господнє — 1 січня;

Різдво Іоанна Предтечі — 24 червня;

Святих апостолів Петра і Павла — 29 червня;

Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня;

Покров Пресвятої Богородиці — 1 жовтня.

Введення в храм Пресвятої Богородиці — 21 листопада.

Різдво Христове — 25 грудня.

Раніше "Телеграф" писав, які особливості Новоюліанського календаря. ПЦУ йшла до переходу на новий стиль упродовж останніх п’яти років.