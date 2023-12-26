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Вертепи, колядки та побажання миру: як у Києві святкували Різдво (репортаж)

Автор
Тетяна Гулевата Тетяна Гулевата
Дата публікації
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Автор
Коляда лунала в центрі столиці Новина оновлена 26 грудня 2023, 13:29
Коляда лунала в центрі столиці. Фото Євгеній Завгородній, Телеграф

Різдвяні пісні та вітання лунали на Софійській площі та в метро.

Вперше за багато років Україна відсвяткувала Різдво за новоюліанським календарем — 25 грудня. З цієї нагоди ввечері 24 грудня предстоятель Православної церкви України Епіфаній провів Різдвяне богослужіння у Софійському соборі.

А вдень 25 грудня головні дійства відбувалися на Софійській площі біля головної ялинки країни. Українці прийшли пофотографуватися та подивитися виступи фольклорних гуртів.

Київ - головна ялинка на Софійській площі
Головну ялинку країни у Києві відкрили 6 грудня
Київ - головна ялинка на Софійській площі
Ялинку встановили на Софійській площі
Люди фотографуються біля головної ялинки країни
Кияни та гості столиці фотографуються

Вертепи колядували – славили народження Ісуса Христа та бажали киянам та гостям столиці миру, щастя і здоров’я у новому році. У центрі столиці можна було побачити яскравих учасників вертепів. Колядки та сценки зі Святого писання розігрували просто посеред вулиці. Головним атрибутом виступаючих були яскраво оздоблені зірки, які є символами Різдва.

На Різдво на Софійській площі лунала коляда
На Різдво на Софійській площі лунала коляда
На Різдво на Софійській площі лунала коляда
Також виступали вертепи та бажали українцям миру у новому році
На Різдво на Софійській площі лунала коляда
На Різдво на Софійській площі лунала коляда
На Різдво на Софійській площі лунала коляда
Головні дійства відбувалися на Софійській площі
Колядники на Софійській площі
Колядувати прийшла малеча

Коляда також лунала і на станціях метро. До виконання різдвяних пісень долучились десятки пасажирів.

Колядники співали в метро в Києві
Колядників можна було почути і в метро
Колядники співали в метро в Києві
Головну ялинку країни у Києві
Ввечері головна ялинка засяяла вогнями
Головну ялинку країни у Києві
Різдво не порадувало киян зимовою погодою - йшов дощ

Фото і відео: Євгеній Завгородній

Нагадаємо, Православна церква України 1 вересня, з початком церковного новоліття, перейшли на новоюліанський календар. Тож тепер більшість церковних дат відзначаються на 13 днів раніше. Тож наступні свята зимового циклу — Маланки та Святого Василя за новим календарем будуть святкувати 31 грудня та 1 січня. Більш детально про те, коли в Україні щедрують та засівають дивіться у матеріалі "Телеграфу".

Теги:
#Київ #Коляда #Різдво