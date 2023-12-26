Вертепи, колядки та побажання миру: як у Києві святкували Різдво (репортаж)
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Різдвяні пісні та вітання лунали на Софійській площі та в метро.
Вперше за багато років Україна відсвяткувала Різдво за новоюліанським календарем — 25 грудня. З цієї нагоди ввечері 24 грудня предстоятель Православної церкви України Епіфаній провів Різдвяне богослужіння у Софійському соборі.
А вдень 25 грудня головні дійства відбувалися на Софійській площі біля головної ялинки країни. Українці прийшли пофотографуватися та подивитися виступи фольклорних гуртів.
Вертепи колядували – славили народження Ісуса Христа та бажали киянам та гостям столиці миру, щастя і здоров’я у новому році. У центрі столиці можна було побачити яскравих учасників вертепів. Колядки та сценки зі Святого писання розігрували просто посеред вулиці. Головним атрибутом виступаючих були яскраво оздоблені зірки, які є символами Різдва.
Коляда також лунала і на станціях метро. До виконання різдвяних пісень долучились десятки пасажирів.
Фото і відео: Євгеній Завгородній
Нагадаємо, Православна церква України 1 вересня, з початком церковного новоліття, перейшли на новоюліанський календар. Тож тепер більшість церковних дат відзначаються на 13 днів раніше. Тож наступні свята зимового циклу — Маланки та Святого Василя за новим календарем будуть святкувати 31 грудня та 1 січня. Більш детально про те, коли в Україні щедрують та засівають дивіться у матеріалі "Телеграфу".