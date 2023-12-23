Знаковий півник з Бородянки прикрасив різдвяні ялинки по всьому світу (фото)

Прикрашає він святкові дерева і в Раді ЄС та штаб-квартирах НАТО

Український півник, який став символом незламності України, адже встояв після ворожого удару по багатоповерхівці в Бородянці, у вигляді новорічної іграшки мандрує світом та прикрашає різдвяні ялинки. Уже у декількох країнах він зайняв чільне місце на святкових деревах.

Про це повідомляє United24 у Telegram. Також організатори проводять розіграш цього півника, який триватиме до до 23:59 25 грудня.

"Український півник продовжує мандрувати світом. Ділимось фото з Литви, Бельгії, Швейцарії, Норвегії, Чилі, Словенії та Польщі", — зауважили організатори. Зауважимо, що він також прикрашає ялинки у Раді ЄС та штаб-квартирах НАТО.

Зазначається, що партнерами проєкту стали Міністерство закордонних справ України та бренд Gunia, який створив ці прекрасні ялинкові іграшки.

"Ми хочемо, щоб ця ялинкова прикраса стала захисником добробуту у ваших оселях!" — додали в United24.

Історія бородянського півника

Нагадаємо, що у квітні 2022 року фото керамічного півника, який дивом вціліла в одному зі зруйнованих будинків Бородянки після авіаудару, на кухонній шафі облетіли весь світ. Цих керамічних півників виробляв Васильківський майоліковий завод. Власниця зруйнованої квартири дозволила передати вцілілого глечика до Національного музею Революції Гідності. З того часу бородянський півник став символом стійкості українців в умовах війни, а його образ почали використовувати в мистецтві.

Раніше "Телеграф" писав, що знаковий півник став родзинкою образу Олени Зеленської на зустрічі з Джилл Байден у США.