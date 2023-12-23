Знаковый петушок из Бородянки украсил рождественские елки по всему миру (фото)

Украшает он праздничные деревья и в Совете ЕС, и в штаб-квартирах НАТО

Украинский петушок, ставший символом несокрушимости Украины, ведь устоял после вражеского удара по многоэтажке в Бородянке, в виде новогодней игрушки путешествует по миру и украшает рождественские елки. Уже в нескольких странах он занял знаковое место на праздничных деревьях.

Об этом сообщает United24 в Telegram. Также организаторы проводят розыгрыш этого петушка, который продлится до 23:59 25 декабря.

"Украинский петушок продолжает путешествовать по миру. Делимся фото из Литвы, Бельгии, Швейцарии, Норвегии, Чили, Словении и Польши", — отметили организаторы. Обратим внимание, что он также украшает елки в Совете ЕС и штаб-квартирах НАТО.

Партнерами проекта стали Министерство иностранных дел Украины и бренд Gunia, создавший эти прекрасные елочные игрушки.

"Мы хотим, чтобы это елочное украшение стало защитником благосостояния в ваших домах!" — добавили в United24.

История бородянского петушка

Напомним, что в апреле 2022 года фото керамического петушка, чудом уцелевшего в одном из разрушенных домов Бородянки после авиаудара, на кухонном шкафу облетели весь мир. Этих керамических петушков производил Васильковский майоликовый завод. Владелица разрушенной квартиры позволила передать уцелевшего кувшина в Национальный музей Революции Достоинства. С этого времени бородянский петушок стал символом устойчивости украинцев в условиях войны, а его образ начали использовать в искусстве.

Ранее "Телеграф" писал, что знаковый петушок стал изюминкой образа Елены Зеленской на встрече с Джилл Байден в США.