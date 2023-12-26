Не сидіть вдома у новорічні свята: найкращі криті ковзанки Києва (список локацій)

Настав час для льодово-снігових розваг

З настанням зимової доби кожному з нас хочеться відчути атмосферу свята і хоч ненадовго відволіктися від негативних думок. Урізноманітнити своє дозвілля і отримати масу позитивних емоцій можна, якщо відвідати ковзанку.

Редакція "Телеграфа" зібрала для своїх читачів найкращі криті ковзанки столиці, де можна весело та активно провести вільний час разом із родиною, близькими та друзями. Тут ви зможете відчути задоволення від вільного ковзання та зарядитись позитивом.

Ковзанка ТРЦ Dream

Коли: з 8:00 до 20:55 (початок останнього сеансу)

Де: Оболонський проспект, 1Б – 3 поверх ТРЦ Dream

Вартість: 230 гривень стандартний квиток (ковзани входять у вартість), 140 гривень для учнів, 160 гривень дитячий та пенсійний. Для іменинників діє знижка 50%.

Ковзанка ТРЦ Dream

У ТРЦ "Dream" розташовано один з найкращих катків, побудований відповідно до новітніх технологій з використанням найсучаснішого обладнання.

Площа ковзанки складає 1 193 метрів квадратних, що дає можливість усім відвідувачам почуватися вільно у своїх рухах та маневрах. Тут одночасно можуть кататися на ковзанах 120 людей.

У цьому місці катання на ковзанах проходить як у казці засніженого лісу, над яким блимає північне сяйво та звучить популярна музика.

Навколо ковзанки розташовані затишні кафе, де подають закуски та гарячі напої.

Льодовий спорткомплекс "Крижинка"

Коли: з 10:00 до 20:30

Де: вул. Генерала Жмаченка, 7

Вартість: 250 гривень з орендою ковзанів або 200 гривень зі своїми ковзанами

Льодовий спорткомплекс "Крижинка"

Льодовий спорткомплекс "Крижинка" — ковзанка на Лівому березі Києва, розташована в парку "Перемога". Нещодавно ковзанка знову відчинила свої двері для всіх бажаючих покататися на ковзанах.

Цей вид активного відпочинку — гарний вибір для проведення вільного часу з сім’єю, друзями та коханими. Ви можете займатися фігурним катанням, хокеєм або просто активно проводити час.

Варто зазначити, що тут встановлений потужний генератор і завжди є світло.

Fifty Ice Arenа

Коли: щодня з 8:00 до 22:10. Сеанси в неоні: у будні – з 18:40, у вихідні – з 12:00

Де: ТРЦ Cosmo Multimall, вул. Вадима Гетьмана, 6

Вартість: 220 гривень за стандартний квиток (ковзани входять у вартість)

Fifty Ice Arenа

Льодова арена "Фіфті Айс" знаходиться у торгово-розважальному комплексі "Cosmo Multimall" на Шулявці. Кияни та гості столиці можуть насолоджуватися тут катанням на ковзанах цілий рік.

Крита ковзанка має площу 2000 метрів квадратних і підсвічується неоном. На території є кафе із різноманітним меню.

У Fifty Ice ви знайдете все необхідне для комфортного катання — ідеально рівний лід, якісні ковзани, fifty-пінгвінчика та fifty-ведмежа для безпечного катання. Додатково всі бажаючі можуть скористатися послугами досвідчених інструкторів.

Крита льодова арена ВДНГ

Коли: масові катання відбуваються у понеділок з 9:55 до 11:40 та у вівторок з 10:30 до 11:45

Де: пр-т Академіка Глушкова, 1 (павільйон 16-а)

Вартість: 300 гривень безлімітний квиток, дітям до 4 років — безкоштовно

Крита льодова арена ВДНГ

На території одного з центрів для сімейного дозвілля в Києві, крім щорічної сезонної "Зимової країни", взимку всіх бажаючих запрошують покататися на ковзанах на території льодової арени ВДНГ. У 2023-2024 роках на масове катання відведено кілька годин у будні дні.

Решта часу ковзанка використовується для професійних тренувань та проведення спортивних змагань з хокею. Під час повітряної тривоги сеанс припиняється і небезпеку перечекати можна у бомбосховищі на території комплексу.

Раніше "Телеграф" розповідав про найкращі відкриті ковзанки Києва, де можна весело провести час. Покататися на ковзанах просто неба — це особливий вид задоволення, який здатний подарувати незабутнє відчуття свята та зимової романтики.

У Києві працює одразу кілька відкритих ковзанок, які здатні подарувати всім охочим шанс покататися під зірковим столичним небом.

Крім цього "Телеграф" повідомляв про найцікавіші новорічні локації в Києві, де можна зробити атмосферні фото для Instagram. Красиві та атмосферні фотозони чекають на вас у різних районах столиці. Заряджайте телефони та беріть на замітку місця, де ви зможете зробити кілька незабутніх кадрів.