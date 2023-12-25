Новорічні фото для Instagram: ТОП-5 святкових локацій Києва

Пропонуємо до вашої уваги атмосферні місця для яскравих фото

Напередодні новорічних свят редакція "Телеграфа" вирішила зібрати для вас найцікавіші та найкрасивіші інстаграмні локації Києва. Тут ви гарантовано зробите яскраві фото та дозволите собі хоч на кілька миттєвостей поринути у святкову атмосферу.

Красиві та атмосферні фотозони чекають на вас у різних районах столиці. Заряджайте телефони і беріть на замітку такі місця, де ви зможете зробити кілька незабутніх кадрів.

Lila cake

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 40/25

Lila cake

Атмосферна фіолетова кондитерська до свят перетворилася на популярне insta-місце у центрі столиці. Тут на вас чекає яскрава локація з пряничним чоловічком, який сидить на лавочці і начебто запрошує кожного зробити з ним цікаве фото.

MilkBar

﻿Адреса: вулиця Шота Руставелі, 16 та Князів Острозьких, 8

MilkBar

"Підтримувати віру в казку та дарувати диво – головна місія новорічного MILK BAR WONDERLAND, в якому ти раніше ніколи не був. Це магічна солодка країна чудес, яку ми створили для тебе, щоб в очікуванні різдвяних свят хоча б на мить разом забути про всі турботи та поринути у справжню новорічну вандер історію", — зазначають організатори.

Квіткова студія "Florist house"

﻿Адреса: Шота Руставелі, 24

Florist house

Напередодні новорічних свят будівлю студії прикрасили оригінальним яскравим декором. Створюють чарівну атмосферу декорації, виготовлені з натуральних матеріалів.

Тут можна зустріти Лускунчика, казкових оленів та інших цікавих персоанжів. Різдвяний декор біля квіткової студії допоможе вам відчути дух свята і зробити кілька яскравих фотографій.

Ресторан "У зюзю"

﻿Адреса: Володимирська, 69

Ресторан "У зюзю"

На вході до цього закладу вас зустріне гігантський новорічний льодяник, який виконаний у біло-червоних тонах. Усередині заклад також оригінально оздобили до свят.

Тут ви зможете скуштувати різноманітні страви у незвичайній подачі та випити цікавий коктейль.

Ресторан "Кохання та люди"

Адреса: Предславинська, 44, ЖК "Французький квартал — 2"

Ресторан "Кохання та люди"

Ресторан прикрасили до свят як усередині, так і зовні. Тут на вас чекають ефектні декорації у стилі новорічних свят, а також меню з цікавими стравами української кухні та напоями.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, куди можна сходити у Києві на новорічні свята (список локацій). В умовах війни ми постійно перебуваємо у стані стресу. Щоб трохи розслабитися, відволіктися від негативних думок, отримати заряд позитивних емоцій та відновити сили ми рекомендуємо вам відвідати неймовірні новорічні локації, що знаходяться у Києві.

Також ми розповідали про те, як прикрасити вікна на Новий рік 2024 : цікаві ідеї святкового декору з підручних матеріалів. Незабаром українці відзначатимуть Новий рік та різдвяні свята. Незважаючи на війну та загальну тривогу, подарувати собі та оточуючим трохи святкової атмосфери можна, гарний вікна новорічним декором.