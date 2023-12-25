Новогодние фото для Instagram: ТОП-5 праздничных локаций Киева

Предлагаем вашему вниманию атмосферные места для ярких фото

В преддверии новогодних праздников редакция "Телеграфа" решила собрать для вас самые интересные и красивые инстаграмные локации Киева. Здесь вы гарантировано сделаете яркие фото и позволите себе хоть на несколько мгновений погрузиться в праздничную атмосферу.

Красивые и атмосферные фотозоны ждут вас в разных районах столицы. Заряжайте телефоны и берите на заметку следующие места, где вы сможете сделать пару незабываемых кадров.

Lila cake

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 40/25

Lila cake

Атмосферная лиловая кондитерская к праздникам превратилась в популярное insta-место в центре столицы. Здесь вас ждет яркая локация с пряничным человечком, который сидит на лавочке и как-будто приглашает каждого сделать с ним интересное фото.

MilkBar

﻿Адрес: улица Шота Руставели, 16 и Князей острожских, 8

MilkBar

Поддерживать веру в сказку и дарить чудо — главная миссия новогоднего MILK BAR WONDERLAND, в котором ты раньше никогда не был. Это магическая сладкая страна чудес, которую мы создали для тебя, чтобы в ожидании рождественских праздников хотя бы на мгновение вместе забыть обо всех заботах и окунуться в настоящую новогоднюю вандер историю.

Цветочная студия "Florist house"

﻿Адрес: Шота Руставели, 24

Florist house

В преддверии новогодних праздников помещение студии украсили оригинальным ярким декором. Создают волшебную атмосферу декорации, которые выполнены из натуральных материалов.

Здесь можно встретить Щелкунчика, сказочных оленей и других персоанжей. Рождественский декор возле цветочной студии наверняка поможет вам ощутить дух праздника и сделать несколько ярких фотографий.

Ресторан "В зюзю"

﻿Адрес: Владимирская, 69

Ресторан "В зюзю"

На входе в это заведение вас встретит гигантский новогодний леденец, который выполнен в бело-красных тонах. Внутри заведение также оригинально украсили к праздникам.

Здесь вы сможете попробовать разнообразные блюда в необычной подаче и выпить интересный коктейль.

Ресторан "Любовь и люди"

Адрес: Предславинская, 44, ЖК "Французский квартал — 2"

Ресторан "Любовь и люди"

Ресторан украсили к праздникам как внутри, так и снаружи. Здесь вас ждут эффектные декорации в стиле новогодних праздников, а также меню с интресными блюдами украинской кухни и напитками.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, куда можно сходить в Киеве на новогодние праздники (список локаций). В условиях войны мы постоянно находимся в состоянии стресса. Чтобы немного расслабиться, отвлечься от негативных мыслей, получить заряд позитивных эмоций и восстановить силы мы рекомендуем вам посетить невероятные новогодние локации, которые располагаются в Киеве.

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