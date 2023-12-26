Не сидите дома в новогодние праздники: лучшие крытые катки Киева (список локаций)

Пришло время для ледово-снежных развлечений

С наступлением зимней поры каждому из нас хочется ощутить атмосферу праздника и хоть ненадолго отвлечься от негативных мыслей. Разнообразить свой досуг и получить массу положительных эмоций можно если посетить каток.

Редакция "Телеграфа" собрала для своих читателей лучшие крытые катки столицы, где можно весело и активно провести свободное время вместе с семьей, близкими и друзьями. Здесь вы сможете ощутить удовольствие от свободного скольжения и зарядиться позитивом.

Каток ТРЦ Dream

Когда: с 8:00 до 20:55 (начало последнего сеанса)

Где: Оболонский проспект, 1Б – 3 этаж ТРЦ Dream

Стоимость: 230 гривен стандартный билет (коньки входят в стоимость), 140 гривен для учащихся, 160 гривен детский и пенсионный. Для именинников действует скидка 50%.

Каток ТРЦ Dream

В ТРЦ DREAM расположен один из лучших катков в Киеве, построенный в соответствии с новейшими технологиями с использованием самого современного оборудования.

Площадь катка составляет 1 193 метров квадратных, что дает возможность всем посетителям чувствовать себя свободно в своих движениях и маневрах. Здесь одновременно могут кататься на коньках 120 человек.

В этом месте катание на коньках проходит как в сказке заснеженного леса, над которым мигает северное сияние и звучит популярная музыка.

Вокруг катка расположены уютные кафе, где подают закуски и гарячие напитки.

Ледовый спорткомплекс "Льдинка"

Когда: с 10.00 до 20.30

Где: ул. Генерала Жмаченко, 7

Стоимость: 250 гривен с арендой коньков или 200 гривен со своими коньками

Ледовый спорткомплекс "Льдинка"

Ледовый спорткомплекс "Льдинка" — каток на Левом берегу Киева, расположенный в парке "Победа". Недавно каток снова открыл свои двери для всех желающих покататься на коньках.

Этот вид активного отдыха — хороший выбор для проведения времени с семьей, друзьями и любимыми. Вы можете заниматься фигурным катанием, хоккеем, или просто активно проводить время.

Стоит отметить, что здесь установлен мощный генератор и всегда есть свет.

Fifty Ice Arenа

Когда: ежедневно с 8:00 до 22:10. Сеансы в неоне: в будние дни – с 18:40, в выходные – с 12:00

Где: ТРЦ Cosmo Multimall, ул. Вадима Гетьмана, 6

Стоимость: 220 гривен за стандартный билет (коньки входят в стоимость)

Fifty Ice Arenа

Ледовая арена "Фифти Айс" находится в торгово-развлекательном комплексе "Cosmo Multimall" на Шулявке. Киевляне и гости столицы могут наслаждаться здесь катанием на коньках круглый год.

Крытый каток имеет площадь 2000 метров квадратных и подсвечивается неоном. На территории есть кафе с разнообразным меню.

В Fifty Ice вы найдете все необходимое для комфортного катания — идеально ровный лед, качественные коньки, fifty-пингвинчика и fifty-медвежонка для безопасного катания. Дополнительно, все желающие могут воспользоваться услугами опытных инструкторов.

Крытая ледовая арена ВДНХ

Когда: массовые катания проходят в понедельник с 9:55 до 11:40 и во вторник с 10:30 до 11:45

Где: пр-т Академика Глушкова, 1 (павильон 16-а)

Стоимость: 300 гривен безлимитный билет, детям до 4 лет — бесплатно

Крытая ледовая арена ВДНХ

На территории одного из центров для семейного досуга в Киеве, кроме ежегодной сезонной "Зимней страны", зимой всех желающих покататься на коньках встречает крытый каток на ВДНХ. В 2023-2024 году на массовое катание отведено несколько часов в будние дни.

Остальное время каток используется для профессиональных тренировок и проведения спортивных соревнований по хоккею. Во время воздушной тревоги сеанс прекращается, переждать можно в бомбоубежище на территории комплекса.

Ранее "Телеграф" рассказывал о лучших открытых катках Киева, где можно весело провести время. Покататься на коньках под открытым небом — это особый вид удовольствия, который способен подарить незабываеваемое ощущение праздника и зимней романтики.

В Киеве работает сразу несколько открытых катков, которые способны подарить всем желающим шанс покататься под звездным столичным небом.

Кроме этого "Телеграф" сообщал о самых интересных новогодних локациях в Киеве, где можно сделать атмосферные фото для Instagram. Красивые и атмосферные фотозоны ждут вас в разных районах столицы. Заряжайте телефоны и берите на заметку места, где вы сможете сделать пару незабываемых кадров.