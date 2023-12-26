Вертепы, колядки и пожелания мира: как в Киеве праздновали Рождество (репортаж)
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Рождественские песни и поздравления звучали на Софийской площади и в метро.
Впервые за многие годы Украина отпраздновала Рождество по новоюлианскому календарю— 25 декабря. По этому случаю 24 декабря вечером предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний провел Рождественское богослужение в Софийском соборе.
А днем 25 декабря главные действия происходили на Софийской площади у главной елки страны. Украинцы пришли сфотографироваться и посмотреть выступления фольклорных групп.
Вертепы колядовали – славили рождение Иисуса Христа и желали киевлянам и гостям столицы мира, счастья и здоровья в новом году. В центре столицы можно было увидеть ярких участников вертепов. Колядки и сценки из Священного Писания разыгрывали прямо посреди улицы. Главным атрибутом выступающих были ярко украшенные звезды, являющиеся символами Рождества.
Коляда также звучала и на станциях метро. К исполнению рождественских песен присоединились десятки пассажиров.
Фото и видео: Евгений Завгородний
Напомним, Православная церковь Украины 1 сентября, с началом церковного новолетия, перешла на новоюлианский календарь. Теперь большинство церковных дат отмечаются на 13 дней раньше. Следующие праздники зимнего цикла — Маланки и Святого Василия по новому календарю будут праздновать 31 декабря и 1 января. Более подробно о том, когда в Украине щедруют и засевают смотрите в материале "Телеграфа".