Вертепы, колядки и пожелания мира: как в Киеве праздновали Рождество (репортаж)

Рождественские песни и поздравления звучали на Софийской площади и в метро.

Впервые за многие годы Украина отпраздновала Рождество по новоюлианскому календарю— 25 декабря. По этому случаю 24 декабря вечером предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний провел Рождественское богослужение в Софийском соборе.

А днем 25 декабря главные действия происходили на Софийской площади у главной елки страны. Украинцы пришли сфотографироваться и посмотреть выступления фольклорных групп.

Главную елку страны в Киеве открыли 6 декабря

Елку установили на Софийской площади

Киевляне и гости столицы фотографируются

Вертепы колядовали – славили рождение Иисуса Христа и желали киевлянам и гостям столицы мира, счастья и здоровья в новом году. В центре столицы можно было увидеть ярких участников вертепов. Колядки и сценки из Священного Писания разыгрывали прямо посреди улицы. Главным атрибутом выступающих были ярко украшенные звезды, являющиеся символами Рождества.

На Рождество на Софийской площади звучала коляда

Также выступали вертепы и желали украинцам мира в новом году

На Рождество на Софийской площади звучала коляда

Главные действия происходили на Софийской площади

Колядовать пришли и самые маленькие украинцы

Коляда также звучала и на станциях метро. К исполнению рождественских песен присоединились десятки пассажиров.

Колядников можно было услышать и в метро

Вечером главная елка засияла огнями

Рождество не порадовало киевлян зимней погодой – шел дождь

Фото и видео: Евгений Завгородний

Напомним, Православная церковь Украины 1 сентября, с началом церковного новолетия, перешла на новоюлианский календарь. Теперь большинство церковных дат отмечаются на 13 дней раньше. Следующие праздники зимнего цикла — Маланки и Святого Василия по новому календарю будут праздновать 31 декабря и 1 января. Более подробно о том, когда в Украине щедруют и засевают смотрите в материале "Телеграфа".