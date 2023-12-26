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Вертепы, колядки и пожелания мира: как в Киеве праздновали Рождество (репортаж)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Автор
Коляда звучала в центре столицы Новость обновлена 26 декабря 2023, 13:29
Коляда звучала в центре столицы. Фото Євгеній Завгородній, Телеграф

Рождественские песни и поздравления звучали на Софийской площади и в метро.

Впервые за многие годы Украина отпраздновала Рождество по новоюлианскому календарю— 25 декабря. По этому случаю 24 декабря вечером предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний провел Рождественское богослужение в Софийском соборе.

А днем 25 декабря главные действия происходили на Софийской площади у главной елки страны. Украинцы пришли сфотографироваться и посмотреть выступления фольклорных групп.

Киев – главная елка на Софийской площади
Главную елку страны в Киеве открыли 6 декабря
Киев – главная елка на Софийской площади
Елку установили на Софийской площади
Люди фотографируются у главной елки страны
Киевляне и гости столицы фотографируются

Вертепы колядовали – славили рождение Иисуса Христа и желали киевлянам и гостям столицы мира, счастья и здоровья в новом году. В центре столицы можно было увидеть ярких участников вертепов. Колядки и сценки из Священного Писания разыгрывали прямо посреди улицы. Главным атрибутом выступающих были ярко украшенные звезды, являющиеся символами Рождества.

На Рождество на Софийской площади звучала коляда
На Рождество на Софийской площади звучала коляда
На Рождество на Софийской площади звучала коляда
Также выступали вертепы и желали украинцам мира в новом году
На Рождество на Софийской площади звучала коляда
На Рождество на Софийской площади звучала коляда
На Рождество на Софийской площади звучала коляда
Главные действия происходили на Софийской площади
Колядники на Софийской площади
Колядовать пришли и самые маленькие украинцы

Коляда также звучала и на станциях метро. К исполнению рождественских песен присоединились десятки пассажиров.

Колядники пели в метро в Киеве
Колядников можно было услышать и в метро
Колядники пели в метро в Киеве
Главную елку страны в Киеве
Вечером главная елка засияла огнями
Главную елку страны в Киеве
Рождество не порадовало киевлян зимней погодой – шел дождь

Фото и видео: Евгений Завгородний

Напомним, Православная церковь Украины 1 сентября, с началом церковного новолетия, перешла на новоюлианский календарь. Теперь большинство церковных дат отмечаются на 13 дней раньше. Следующие праздники зимнего цикла — Маланки и Святого Василия по новому календарю будут праздновать 31 декабря и 1 января. Более подробно о том, когда в Украине щедруют и засевают смотрите в материале "Телеграфа".

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#Киев #Коляда #Різдво