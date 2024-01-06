Святую воду можно набрать из-под крана: в "Киевводоканале" на Крещение освятили воду (фото)

Священнослужители провели чин великого водоосвящения

Во второй сочельник, 5 января, на территорию КП "Киевводоканал" был приглашен священнослужитель, который провел обряд освящения воды на водопроводных объектах столицы. После этого вся вода, которая будет подаваться в город в день Крещения, будет освященной.

Это особенно актуально для тех людей, которые в силу разных причин не смогут прийти в храм, чтобы освятить воду. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевводоканал".

На водопроводных станциях КП "Киевводоканала" настоятель храмов Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого и Першоверховных апостолов Петра и Павла протоиерей Петр Ландвитович совершил чин великого водоосвящения.

"Поэтому вся вода, которая будет подаваться в город в день Крещения, будет освящена.Считается, что освященная вода имеет особые свойства, смывает негатив, успокаивает и даже исцеляет", — отметили коммунальщики.

Обряд освящения воды

Стоит отметить, что Крещение представляет собой один из ключевых христианских праздников, завершающих рождественский период. В этот день верующие отмечают событие крещения Иисуса Христа в реке Иордан, его явление перед народом как Спасителя и Мессии.

Известно, что Иоанн Креститель крестил народ в Иордане, чем призвал всех к покаянию и очищению души от грехов. Иисус в возрасте 30 лет, будучи безгрешным, первый принял крещение, освятив при этом собой реку Иордан. В честь этого события праздник и был назван Крещением, а в народе его называют Иорданом.

На Крещение христиане придают воде особые целебные свойства. Считается, что она обладает способностью излечивать как физически, так и духовно, не портится, и ее можно сохранять в течение целого года. Из этой веры вытекает традиция купания в проруби, якобы такой обряд позволяет очиститься от грехов. Однако ранее ПЦУ опровергла этот миф.

Обряд освящения воды

С 2024 года этот праздник будет праздноваться 6 января, в отличие от предыдущей даты, 19 января. В текущем году Крещения приходится на субботу — выходной для большинства украинцев день.

Напомним, что с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перешли на новоюлианский календарь. Теперь церковные праздники отмечаются на 13 дней раньше.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что киевлян призывают отказаться от массовых купаний на Крещение: в чем причина. Так, жителей и гостей столицы на Крещение просят отказаться от проведения массовых собраний и ныряний в прорубь. Стоит понимать, что подобные мероприятия могут быть использовано страной-агрессором или радикальными группировками с целью совершения провокаций против собравшихся.