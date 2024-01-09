У Києві перекрили рух на одній із вулиць: у чому причина та де обмежений проїзд

Ушкодження водопровідної магістралі діаметром 300 мм

У Києві тимчасово перекрито рух вулицею Оболонською. Причиною цього стала аварія на водопроводі. Натомість кілька будинків залишилися без водопостачання.

На місці працюють шляховики та фахівці "Київводоканалу". Про це вранці у вівторок, 9 січня, повідомили на сторінці Київської міської державної адміністрації у Facebook.

"Рух перекрито на ділянці від вул. Волоської до вул. Межигірської. Наразі робітники "Київавтодору" виконують обробку вулиці протиожеледними матеріалами", — йдеться у повідомленні.

За інформацією Київводоканалу, сталося пошкодження водопровідної магістралі діаметром 300 мм на вул. Оболонська, 31. Внаслідок пригоди без води залишилися будівлі на вул. Оболонський № 27, 31, 34, 36.

Нагадаємо, раніше у "Київводоканалі" розповіли "Телеграфу", чи правда, що Борщагівку залило фекаліями. За даними пресслужби, на цій ситуації зіграли деякі ЗМІ та блогери заявивши, що у Святошинському районі стався прорив каналізації. Тим часом у компанії кажуть, що витік із водопроводу стався саме холодної питної води.