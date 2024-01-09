В Киеве вспыхнул масштабный пожар: горит сразу несколько заведений (видео)
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На месте работают спасатели
Во вторник, 9 января, в Днепровском районе Киева произошел масштабный пожар. Так, по предварительным данным, на территории жилого массива Воскресенка начало гореть кафе, а затем огонь перебросился и на соседние заведения.
Видео и фото с места происшествия публикуют в столичных телеграм-каналах очевидцы. Стоит отметить, что дым от пожара видно в разных точках района.
Так, на Воскресенской набережной огонь охватил кафе и еще несколько близлежащих помещений. По неподтвержденной информации, прохожие изначально услышали звуки похожие на взрыв, а уже затем увидели густой черный дым.
На месте происшествия работает сразу несколько пожарных экипажей. Причины и обстоятельства масштабного возгорания предстоит установить следствию.
На данный момент, о жертвах среди людей информации нет.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Деснянском районе Киева во время движения загорелся троллейбус. Инцидент произошел прямо напротив остановки общественного транспорта.
Пожар оказался настолько сильным, что на его ликвидацию прибыло сразу несколько экипажей спасателей.