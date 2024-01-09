У Києві спалахнула масштабна пожежа: горить одразу кілька закладів (відео)

На місці працюють рятувальники

У вівторок, 9 січня, у Дніпровському районі Києва сталася масштабна пожежа. Так, за попередніми даними, на території житлового масиву Воскресенка почало горіти кафе, а потім вогонь перекинувся на сусідні заклади.

Відео та фото з місця події публікують у столичних телеграм-каналах очевидці. Варто зазначити, що дим від пожежі видно у різних точках району.

Так, на Воскресенській набережній вогонь охопив кафе та ще декілька приміщень. За непідтвердженою інформацією, перехожі спочатку почули звуки, схожі на вибух, а вже потім побачили густий чорний дим.

На місці події працює одразу кілька пожежних екіпажів. Причини та обставини масштабного займання встановить слідство.

Наразі про жертв серед людей інформації немає.

Пожежа сталася на Воскресенському проспекті

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Деснянському районі Києва під час руху спалахнув тролейбус. Інцидент стався прямо навпроти зупинки громадського транспорту.

Пожежа виявилася настільки сильною, що на її ліквідацію прибуло одразу кілька екіпажів рятувальників.