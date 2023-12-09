Винесли з палаючого будинку, але врятувати не змогли: пожежа на Київщині забрав життя двох чоловіків

Причини трагедії встановлюються

У суботу, 9 грудня, у Фастівському районі Київської області на території приватного будинку спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники, які прибули на виклик, оперативно ліквідували спалах, проте врятувати людей їм, на жаль, не вдалося.

Причини того, що сталося, належить встановити слідству. Про це повідомили у прес-службі ДСНС Київської області.

Смертельна пожежа сталася у смт Кожанка

Відомо, що пожежа у приватному будинку сталася у смт Кожанка, що у Фастівському районі Київської області. Так, на вулиці Шевченка вогонь охопив одноповерховий житловий будинок.

Бійці ДСНС, які прибули на виклик, виявили в одній з кімнат бездиханне тіло чоловіка. Ще одного потерпілого вдалося вивести на свіже повітря, але його, на жаль, врятувати не вдалось — він помер вже на подвір'ї.

Пожежу було оперативно ліквідовано. Причини та обставини того, що сталося, належить встановити компетентним органам. За цим фактом проводиться розслідування.

Смертельна пожежа сталася у смт Кожанка

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві горіла історична будівля, яку хотіли віддати під офісний центр (фото). Як виявилося, горіла історична будівля, побудована за проектом київського єпархіального архітектора Павла Спарро.

Цей будинок побудований у стилі неоренесансу і вважається взірцем житлової забудови Подолу кінця XIX століття. З 2016 року будівля була "на реставрації", проте її відновленням ніхто не займався.