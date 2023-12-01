У Києві горіла історична будівля, яку хотіли віддати під офісний центр (фото)

Будівля вже давно перебуває в жахливому стані

У п’ятницю, 1 грудня, у Подільському районі Києва спалахнула масштабна пожежа. Як виявилося, вогонь охопив історичну будівлю, яка є взірцем житлової забудови Подолу кінця ХІХ століття.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник директора Департаменту охорони культурної спадщини Дмитро Перов. Причини та обставини займання встановить слідство.

Наразі відомо, що пожежа спалахнула на території старовинної садиби, що розташована по вулиці Ярославська, 8. На місці працювали рятувальники, які оперативно ліквідували пожежу.

На місці події працювали пожежники

Як виявилося, горіла історична будівля, побудована за проектом київського єпархіального архітектора Павла Спарро. Цей будинок побудований у стилі неоренесансу і вважається взірцем житлової забудови Подолу кінця XIX століття. З 2016 року будівля знаходилася "на реставрації", проте її відновленням ніхто не займався.

Пожежа у садибі Лунєва

Цікаво, що у 2020 році на одному зі столичних сайтів з продажу нерухомості з’явилося оголошення про продаж ділянки за адресою: Ярославська, 8. Тоді зазначалося, що земельна ділянка з кадастровим номером № 8000000000:85:359:0017, яка виступала об’єктом продажу, знаходиться у комунальній власності громади Києва. Після цього питання передачі цієї земельної ділянки в довгострокову оренду було винесено на розгляд Постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування. Про це повідомляв ресурс "Київ влада".

На місці історичної садиби хотіли збудувати офіси

Також у матеріалі зазначалося, що "продавцем" цінних земель могло виступати якесь ТОВ "Ярославська". Підприємство було суб’єктом подання проекту рішення про передачу у довгострокову оренду земельної ділянки за адресою: вул. Ярославська, 8. Раніше бізнесменам вже вдалося змінити цільове призначення цієї ділянки на будівництво та обслуговування офісних приміщень.

"Продавцем" цінних земель могло виступати ТОВ "Ярославська"

Після широкого суспільного резонансу історичну будівлю вдалося відстояти — ділянку не продали, а забудову не дозволили. Однак зараз ніхто не знає, кому належить земельна ділянка за адресою: Ярославська, 8 — 2022 року ТОВ "Ярославська", на яке відводили землю, було ліквідовано.

Варто зазначити, що з 1880 року житловий будинок належав купцю 2-ої гільдії Афіногену Стефановичу Лунєву, який був досить відомим виробником цегли та мав кілька заводів у передмісті Києві. На початку 1890 років будівля була в оренді у єврейської громади Лук’янівської та Подільської поліцейських дільниць.

На даний момент історична будівля перебуває в жалюгідному стані і швидше за все, ця пам’ятка архітектури незабаром назавжди буде втрачена.

Садиба Лунєва

Історичний будинок знаходиться на вулиці Ярославській, 8

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві замість ремонту історичну будівлю завісили новим банером за сотні тисяч гривень (фото). На фасаді пам’ятника архітектури, що у Подільському районі Києва, було вирішено замінити банерне полотно. Йдеться про садибу Федора Коробки, яка була збудована у 19 столітті і на даний момент перебуває у занедбаному стані.