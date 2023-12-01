В Киеве горело историческое здание, которое хотели отдать под офисный центр (фото)

Здание уже давно находится в плачевном состоянии

В пятницу, 1 декабря, в Подольском районе Киева вспыхнул масштабный пожар. Как оказалось, огонь охватил историческое здание, которое является образцом жилой застройки Подола конца XIX века.

Об этом на своей страницев Фейсбук сообщил заместитель директора Департамента охраны культурного наследия Дмитрий Перов. Причины и обстоятельства возгорания предстоит установить следствию.

На данный момент известно, что пожар вспыхнул на территории старинной усадьбы, расположенной по улице Ярославская, 8. На месте работали спасатели, которые оперативно ликвидировали пожар.

На месте происшествия работали пожарные

Как оказалось, горело историческое здание построенное по проекту киевского епархиального архитектора Павла Спарро. Этот дом построен в стиле неоренессанс и считается образцом жилой застройки Подола конца XIX века. С 2016 года здание находилось "на реставрации", однако его восстановлением никто не занимался.

Пожар в усадьбе Лунева

Интересно, что в 2020 году на одном из столичных сайтов по продаже недвижимости появилось объявление о продаже участка по адресу: Ярославская, 8. Тогда отмечалось, что земельный участок с кадастровым номером № 8000000000:85:359:0017, который выступал объектом продажи, находится в коммунальной собственности общины Киева. После, вопрос передачи этого земельного участка в долгосрочную аренду был вынесен на рассмотрение Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Об этом сообщал ресурс "Киев власть".

На месте исторической усадьбы хотели построить офисы

Также в материале отмечалось, что "продавцом" ценных земель могло выступать некое ООО "Ярославская". Предприятие являлось субъектом представления проекта решения о передаче в долгосрочную аренду земельного участка по адресу: ул. Ярославская, 8. Ранее бизнесменам уже удалось изменить целевое назначение этого участка на строительство и обслуживание офисных помещений.

"Продавцом" ценных земель могло выступать некое ООО "Ярославская"

После широкого общественного резонанса историческое здание удалось отстоять и участок не продали, а застройку не разрешили. Однако сейчас никто не знает кому принадлежит земельный участок по адресу: Ярославская, 8 — в 2022 году ООО "Ярославская", на которое отводили землю, было ликвидировано.

Стоит отметить, что с 1880 года усадебный жилой дом принадлежал купцу 2-ой гильдии Афиногену Стефановичу Луневу, который был достаточно известным производителем кирпича и имел несколько заводов в пригороде Киеве. В начале 1890 годов здание было в аренде у еврейской общины Лукьяновской и Подольской полицейских участков.

На данный момент историческое здание пребывает в плачевном состоянии и скорее всего, данный памятник архитектуры в скором времени навсегда будет утрачен.

Усадьба Лунева

Историческое здание находится по улице Ярославской, 8

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве, вместо ремонта, историческое здание завесили новым баннером за сотни тысяч гривен (фото). На фасаде памятника архитектуры, расположенного в Подольском районе Киева, было решено заменить баннерное полотно. Речь идет об усадьбе Федора Коробки, которая была построена в 19 веке и на данный момент находится в заброшенном состоянии.