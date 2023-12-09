Вынесли из пылающего дома, но спасти не смогли: пожар на Киевщине унес жизни двух мужчин

Причины трагедии устанавливаются

В субботу, 9 декабря, в Фастовском районе Киевской области на территории частного дома вспыхнул масштабный пожар. Прибывшие на ызов спасатели оперативно ликвидировали возгорание, однако спасти людей им, к сожалению, не удалось.

Причины произошедшего предстоит установить следствию. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевской области.

Смертельный пожар произошел в пгт Кожанка

Известно, что пожар в частном доме произошел в пгт Кожанка, что в Фастовском районе Киевской области. Так, на улице Шевченко огонь охватил одноэтажный жилой дом. Прибывшие на вызов бойцы ГСЧС обнаружили в одной из комнат бездыханное тело мужчины. Еще одного пострадавшего удалось вывести на свежий воздух, но он, к сожалению, также скончался.

Пожар был оперативно ликвидирован. Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить компетентным органам. По данному факту проводится расследование.

Смертельный пожар произошел в пгт Кожанка

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве горело историческое здание, которое хотели отдать под офисный центр (фото). Как оказалось, горело историческое здание построенное по проекту киевского епархиального архитектора Павла Спарро.

Этот дом построен в стиле неоренессанс и считается образцом жилой застройки Подола конца XIX века. С 2016 года здание находилось "на реставрации", однако его восстановлением никто не занимался.