У Києві тролейбус спалахнув просто під час руху (фото, відео)

На місці НП працювало одразу кілька пожежних машин

У понеділок, 8 січня, у Деснянському районі Києва під час руху спалахнув тролейбус. Інцидент стався прямо навпроти зупинки громадського транспорту.

За попередніми даними, ніхто із людей не постраждав. Про це повідомили очевидці у Телеграм-каналі "Реальний Київ".

Так, на вулиці Радунській вогонь раптово охопив тролейбус №37А. Пожежа виявилася настільки сильною, що на її ліквідацію прибуло одразу кілька екіпажів рятувальників.

Всі пасажири вчасно залишили транспортний засіб. За медичною допомогою ніхто з людей на звернувся.

За інформацією "Київпастрансу", тролейбус був у справному стані, перед виходом на маршрут пройшов необхідні регламентні роботи. За попередньою версією, причина загоряння — підпал ізсередини салону. Про це повідомили в прес-службі КМДА.

Зрештою, тролейбус вигорів практично повністю і від нього залишився лише металевий каркас.

На місці події працюють фахівці "Київпастрансу", рятувальні служби, медики та правоохоронці.

Причини та обставини події належить встановити компетентним органам. За цим фактом буде проведено розслідування.

Інцидент стався на вулиці Радунській

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві сталася серйозна ДТП : людей з машин діставали рятувальники (фото). На місці ДТП працювали рятувальники, медики та правоохоронці.

Внаслідок зіткнення транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження та зупинилися посередині проїжджої частини.