На в'їзді до Києва сталася потрійна ДТП: рух ускладнено (фото)

За попередніми даними, ніхто не постраждав

У п’ятницю, 22 грудня, на в’їзді до Києва з боку Борисполя, на автодорозі сталася масштабна аварія. За попередніми даними, учасниками ДТП стали одразу три легкові автомобілі та вантажівка.

На місці працює одразу кілька екіпажів патрульної поліції, медики та слідчі. Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах.

За попередньою інформацією, на Бориспільському шосе водій легкового автомобіля "Ланос" не дотримався безпечної дистанції під час руху і врізався у BMW, який їхав попереду нього. В результаті події машини зіткнулися з ще одним легковиком і вантажівкою.

На місці працюють правоохоронці

Усі транспортні засоби отримали механічні ушкодження. Наразі про постраждалих нічого невідомо.

В результаті події на в’їзді до Києва утворився значний затор і рух транспорту значно ускладнено. Водіїв просять уважно поставитися до цієї інформації та правильно планувати свій маршрут.

На місці працюють правоохоронці

Причини та обставини аварії належить встановити слідству. За цим фактом проводиться розслідування.

Приблизне місце аварії на Бориспільському шосе

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на Київщині сталася смертельна аварія: Infiniti розірвало навпіл (фото). На відрізку траси "Київ-Одеса" дорогу не поділили вантажівка і одразу два легкові автомобілі. Внаслідок аварії транспортні засоби виявилися розкиданими проїжджою частиною, а Infiniti буквально розірвало навпіл.