На въезде в Киев произошло тройное ДТП: движение затруднено (фото)

По предварительным данным, никто не пострадал

В пятницу, 22 декабря, на въезде в Киев со стороны Борисполя на автодороге произошла масштабная авария. По предварительным данным, участниками ДТП стали сразу три легковых автомобиля и грузовик.

На месте работает сразу несколько экипажей патрульной полиции, медики и следователи. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, на Бориспольском шоссе водитель легкового автомобиля "Ланос" не выдержал безопасную дистанцию во время движения и врезался в BMW, который ехал впереди него. В результате произошедшего машины столкнулись с еще одной легковушкой и грузовиком.

На месте работают правоохранители

Все транспортные средства получили механические повреждения. На данный момент, о пострадавших ничего неизвестно.

В результате произошедшего на въезде в Киев образовалась пробка и движение транспорта значительно затруднено. Водителей просят внимательно отнестись к данной информации и правильно планировать свой маршрут.

На месте работают правоохранители

Причины и обстоятельства аварии предстоит установить следствию. По данному факту проводится расследование.

Примерное место аварии на Бориспольском шоссе

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что на Киевщине произошла смертельная авария: Infiniti разорвало пополам (фото). На отрезке трассы "Киев-Одесса" дорогу не поделили грузовик и сразу два легковых автомобиля. В результате аварии транспортные средства оказались разбросанными по проезжей части, а Infiniti буквально разорвало пополам.