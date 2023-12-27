У центрі Києва "швидка" збила кур’єра служби доставки їжі (фото)

На місці ДТП працювали правоохоронці

У середу, 27 грудня, на Хрещатику водій швидкої медичної допомоги допустив зіткнення з кур’єром служби доставки їжі, який їхав на скутері. Внаслідок події водій двоколісного транспортного засобу виявився лежачим на асфальті.

Постраждалому на місці надали медичну допомогу. Про це повідомили у київських Телеграм-каналах.

Так, на головній вулиці Києва — Хрещатику — автомобіль "швидкої" збив кур'єра у формі одного зі столичних сервісів доставки їжі. Потерпілий, який їхав на скутері, злетів із транспортного засобу й опинився на проїжджій частині.

"Швидка" збила доставника їжі

"Швидка" збила доставника їжі

На місці працювали патрульні поліцейські. Наразі про ступінь тяжкості травм, яких зазнав кур'єр, нічого не повідомляють.

Причини та обставини аварії встановлюються. За цим фактом буде проведено розслідування.

"Швидка" збила доставника їжі

Аварія сталася на Хрещатику

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві легковик на смерть збив чоловіка на електросамокаті (фото). Так, 43-річний водій легкового автомобіля Audi здійснив наїзд на електросамокат під керуванням 55-річного чоловіка, який намагався перетнути проїжджу частину в невстановленому місці.

На жаль, чоловік, який керував самокатом, отримав травми не сумісні з життям і помер на місці аварії.