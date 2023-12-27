В центре Киева "скорая" сбила доставщика еды (фото)

На месте ДТП работали правоохранители

В среду, 27 декабря, на Крещатике водитель скорой медицинской помощи допустил столкновение с доставщиком еды, который передвигался на скутере. В результате произошедшего водитель двухколесного транспортного средства оказался лежащим на асфальте.

Пострадавшему на месте оказали медпомощь. Об этом сообщили в киевских Телеграм-каналах.

Так, на главной улице Киева — Крещатике — автомобиль "скорой" сбил курьера в форме одного из столичных сервисов доставки еды. Пострадавший, который ехал на скутере, слетел с транспортного средства и оказался на проезжей части.

Место аварии

"Скорая" сбила доставщика еды

На месте работали патрульные полицейские. На данный момент, о степени тяжести травм, которые получил курьер ничего не сообщается.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. По данному факту будет проведено расследование.

"Скорая" сбила доставщика еды

Авария произошла на Крещатике

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве легковушка насмерть сбила мужчину на электросамокате (фото). Так, 43-летний водитель легкового автомобиля Audi совершил наезд на электросамокат под управлением 55-летнего мужчины, который пытался пересечь проезжую часть в неустановленном месте.

К сожалению, мужчина управлявший самокатом получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте аварии.