В Киеве произошло ДТП с участием полиции: автомобиль влетел в местный МАФ (фото, видео)

Обе машины получили немалые повреждения

В пятницу, 15 декабря, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, один из которых – патрульной полиции Украины. В результате столкновения один из авто врезался в магазин.

Предварительно известно, что обошлось без пострадавших. Об этом сообщают столичные телеграм-каналы.

ДТП произошло на перекрестке Даниила Щербаковского и Салютной в пятницу утром. Автомобили Hyundai и Skoda столкнулись, а после, как сообщают свидетели происшествия, вылетели на тротуар. Автомобиль Hyundai еще и въехал в местный МАФ — магазин с аксессуарами для гаджетов и мобильной техникой.

Перекресток ул. Д. Щербаковского и ул. Салютная на карте

При этом в местных телеграм-каналах пишут, что судя по повреждениям автомобилей, можно прийти к выводу, что водитель Hyundai совершал поворот.

Из фотографий с места происшествия видно, что от силы удара в результате столкновения в автомобилях сработали подушки безопасности, а также существенно повреждена боковая часть и бампер Hyundai. В полицейской Skoda повреждения получил бампер.

Ранее "Телеграф" писал, что на пункте пропуска Рава-Русская, где идет забастовка польских перевозчиков, один из водителей сбил на пешеходном переходе трех украинских коллег.